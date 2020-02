Marc Lavoine à To’atā le 15 mai prochain

Tahiti, le 7 février 2020 – Le chanteur Marc Lavoine sera à Tahiti, pour la première fois, le 15 mai prochain pour un concert inédit. L'occasion pour ses fans du fenua de venir entonner ses tubes avec lui, sur la scène de To'atā.

Marc Lavoine viendra pour la première fois au fenua pour un concert inédit, le 15 mai prochain. Le chanteur français à la voix grave a derrière lui 30 ans de carrière. Il revient sur le devant de la scène avec un douzième album intitulé Je reviens à toi, sorti en 2018. Dans le cadre de sa tournée 2020, l'interprète de la chanson "Elle a les yeux révolver" passera par Paris, la Belgique, la Nouvelle-Calédonie, et Tahiti. Il interprètera des titres bien connus du grand public comme "Toi mon amour" ou "Pour une béguine avec toi".

Marc Lavoine est un auteur, compositeur et interprète, mais aussi un acteur. Il avait notamment joué dans La Liste de mes envies de Didier Le Pêcheur, avec Mathilde Seigner, ou encore Le Cœur des hommes de Marc Esposito, aux côtés de Gérard Darmon. Pour les plus jeunes, il a notamment été jury de la neuvième saison de l'émission des futurs talents de la chanson française "The Voice : La Plus Belle Voix". Une vidéo de son duo improvisé avec Gustine, une des candidates de cette émission, est "l’un de ses plus gros buzz" de l'histoire du télécrochet avec plus de 10 millions de vues sur Facebook.