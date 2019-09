Marc Cléarc’h nouveau numéro deux de la DSP

Papeete, le 25 septembre 2019 – Le successeur du commandant Jean-Loïc Hanuse au poste d’adjoint au directeur de la sécurité publique, Marc Cléarc’h a officiellement pris ses fonctions au commissariat de l’avenue Pouvana’a.



Le commandant divisionnaire fonctionnel, Marc Cléarc’h, a officiellement pris ses fonctions de numéro deux de la Direction de la sécurité publique le 16 septembre dernier, deux mois après le départ de son prédécesseur le commandant Jean-Loïc Hanuse en poste depuis 11 ans. Passé par La Réunion pendant dix ans, puis par la Guadeloupe, Marc Le Cléarc’h était en poste ces quatre dernières années en Guyane, en tant que chef d’état major de la DSP de Cayenne. Âgé de 53 ans, marié et père de deux enfants, le commandant explique avoir demandé son poste en Polynésie fort de son « expérience assez riche dans les outre-mer ». Son rôle sera de suppléer le directeur de la sécurité publique dans ses missions et d’assurer un rôle global de coordination des services de police sur la « zone urbaine » de la DSP à Papeete et Pirae.