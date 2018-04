Manon Vaurs, prétendante au titre de meilleur pâtissier de Polynésie

Catégorie "Espoirs"



Manon Vaurs, élève en Terminale bac pro Boulanger Pâtissier au lycée hôtelier de Tahiti.



Pourquoi participez-vous au concours ?

"J'espère que ce concours va me permettre d'avoir davantage confiance en moi et qu'il me donnera l'opportunité de me faire connaître auprès des professionnels du fenua et même d'ailleurs. Je pense que cette expérience peut également m'encourager à poursuivre mes études."



Quel est ton parcours personnel et professionnel ?

"Je suis passionnée depuis petite par tout ce qui se rapporte aux métiers de bouche. Mon père est pizzaïolo, il m'a donné envie de travailler dans le domaine de l'alimentaire. Et enfant, j'aidais également ma mère à faire des gâteaux. De fil en aiguille, j'ai voulu m'orienter vers ce domaine.

C'est à l'âge de 14 ans, que j'ai décidé d'approfondir mes connaissances afin de mieux maîtriser la pâtisserie, qui est ma véritable passion.

Je suis actuellement en Terminale bac pro boulangerie/pâtisserie au lycée hôtelier sous la responsabilité de mon professeur de pâtisserie, Mr Coulon et mon professeur de boulangerie Mr Meulewater.

Le lycée hôtelier m’a permis d'apprendre les bases de la pâtisserie et de la boulangerie. Aujourd'hui, je souhaiterais continuer mes études afin d'avoir plus de précision, de régularité, de rapidité et de dextérité dans l'exécution de mon art."