Manifestations lycéennes: un adolescent passe une nuit en garde à vue à Marseille

Marseille, France | AFP | mardi 11/02/2020 - Un adolescent interpellé lundi pour "menaces de mort" et "outrage à personne dépositaire de l'autorité publique" lors du blocage de son lycée à Marseille, a passé la nuit en garde à vue avant d'être remis en liberté mardi, a-t-on appris de source policière.



Agé de 15 ans, il sera convoqué ultérieurement devant un juge pour enfants en vue de sa mise en examen, a ajouté la même source après sa libération mardi en début d'après-midi.

Le jeune homme participait lundi matin au blocage du lycée Thiers, dans le centre de Marseille, pour protester contre la nouvelle formule du baccalauréat. C'est à cette occasion qu'il aurait, selon la police, proféré des menaces de mort à l'encontre d'un policier.

"Il a ensuite été identifié, et des agents sont venus l'interpeller dans l'établissement l'après-midi", a précisé la police.

Dans un communiqué diffusé mardi, le syndicat Sud éducation a demandé "qu’aucune sanction ne soit prise à l’égard des élèves mobilisés et qu’aucune charge ne soit retenue à l’encontre de cet élève".

"Nous voyons depuis les manifestations lycéennes de décembre 2018, depuis le début du mouvement des +gilets jaunes+, s'installer une répression policière de plus en plus violente encouragée par l'Etat", a aussi déploré le syndicat.

Sur Twitter, le député de Marseille et chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon s'est aussi indigné: "Inadmissible! Suite au blocage pacifique du lycée #Thiers de #Marseille, un lycéen s’est fait interpeler. Alors qu’il était dans sa classe, il a été livré par un surveillant aux forces de l’ordre".