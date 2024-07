Manifestations au Bangladesh: plus de 2.500 personnes arrêtées

Dacca, Bangladesh | AFP | mardi 23/07/2024 - Les autorités du Bangladesh ont arrêté plus de 2.500 personnes ces derniers jours lors de manifestations contre les quotas pour le recrutement dans la fonction publique qui ont donné lieu à des violences, selon un nouveau décompte fait par l'AFP mardi.



Au moins 174 personnes, dont plusieurs policiers, sont morts au cours de ces troubles, selon un autre décompte de l'AFP réalisé sur la base des victimes dénombrées par la police et les hôpitaux.



Des manifestations d'étudiants contre les quotas pour le recrutement dans la fonction publique, favorisant des groupes perçus comme proches du parti au pouvoir, la Ligue Awami, ont donné lieu à la pire vague de violences depuis que la Première ministre Sheikh Hasina est arrivée au pouvoir il y a 15 ans.



Les autorités ont dans un premier temps imposé un couvre-feu, déployé des soldats dans tout le pays d'Asie du Sud et coupé l'internet à l'échelle nationale.



Le ministre des Télécommunications Junaid Ahmed Palak a annoncé que l'internet à haut débit serait rétabli mardi soir après une coupure de cinq jours qui a drastiquement réduit les échanges d'informations et perturbé le quotidien de nombreuses personnes.



Par ailleurs, les autorités ont annoncé un allègement du couvre-feu pour permettre aux habitants de s'approvisionner en produits de première nécessité, et la réouverture des banques.



Le mouvement étudiant à l'origine des manifestations a prolongé mardi de 48 heures la suspension des protestations.



Durant les prochaines 48 heures, "nous n'organiserons aucune manifestation, mais nous exigeons que le gouvernement rétablisse internet, lève le couvre-feu, rouvre les campus et protège les étudiants protestataires", avec notamment "le retour" de quatre de ses dirigeants portés disparus, a déclaré à l'AFP Nahid Islam, le chef des Etudiants contre la discrimination, principal groupe organisateur des manifestations.



Depuis sa chambre d'hôpital, il avait indiqué lundi craindre pour sa vie après avoir été victime d'un enlèvement et battu.



Une forte présence militaire était visible dans la capitale mardi, avec des barrages à certaines intersections et sur les axes principaux.



Mais les habitants étaient plus nombreux dans les rues, parcourues par des centaines de pousse-pousse.



"Je n'ai pas conduit de pousse-pousse les premiers jours du couvre-feu, mais aujourd'hui je n'ai pas eu le choix", a déclaré Hanif, un conducteur de ces véhicules populaires, à l'AFP. "Si je ne le fais pas, ma famille aura faim."



"Tués au hasard"



Plus de 1.200 personnes ont été arrêtées à Dacca, la capitale du pays, et sa périphérie rurale, ont indiqué à l'AFP des responsables de la police.



Près de 600 personnes ont été arrêtées dans la ville portuaire de Chittagong et ses environs, et des centaines d'autres arrestations ont été recensées dans plusieurs districts du pays, selon des responsables de la police locale. Ces derniers chiffres portent le total des arrestations recensées par l'AFP à 2.580.



La réponse des autorités aux manifestations a été largement critiquée.



Dans une déclaration lundi, le lauréat bangladais du prix Nobel de la paix, Muhammad Yunus, a exhorté "les dirigeants internationaux et les Nations unies à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à la violence".



M. Yunus, 83 ans, est connu pour avoir sorti des millions de personnes de la pauvreté grâce à sa banque de microfinance pionnière.



"Chaque jour, des jeunes sont tués au hasard", a déclaré M. Yunus à l'AFP.



Des diplomates en poste dans la capitale ont également critiqué la répression du gouvernement qui a de façon répétée rejeté la responsabilité des troubles sur les manifestants et l'opposition, selon des sources diplomatiques sous couvert de l'anonymat.



"Sheikh Hasina ne fuit jamais"



Avec environ 18 millions de jeunes sans emploi, selon les chiffres officiels, la réintroduction du système de quotas dans la fonction publique en juin a déclenché la colère des diplômés.



La Cour suprême a réduit dimanche le nombre d'emplois réservés de 56% à 7% de l'ensemble des postes, principalement pour les enfants et petits-enfants des combattants de la guerre de libération contre le Pakistan de 1971, mais n'a pas aboli ce système, comme le réclament les manifestants.



La décision ne répond pas aux revendications des manifestants visant à supprimer complètement la catégorie des "combattants de la liberté".



Le porte-parole de Mme Hasina a déclaré lundi soir à l'AFP qu'elle avait approuvé une ordonnance du gouvernement mettant en vigueur l'arrêt de la Cour suprême.



Mme Hasina, âgée de 76 ans, dirige le pays depuis 2009 et a remporté sa quatrième élection consécutive en janvier, à l'issue d'un scrutin sans véritable opposition.



Les violences de ces derniers jours ont suscité des interrogations sur son avenir, mais elle a dit lundi devant des hommes d'affaires sa détermination à rester au pouvoir, en affirmant: "Sheikh Hasina ne fuit jamais".

