Mania : The ABBA Tribute, une plongée au cœur des années 70’

Tahiti le 4 mai 2025. Angela R. Productions annonce la venue d’un spectacle hommage au groupe ABBA les 29 et 30 août 2025. Intitulé Mania : The ABBA Tribute, il rencontre un indéniable succès international : plus de 3 000 dates dans 35 pays. Il pourra bientôt ajouter Tahiti à la liste de ses escales.





Le spectacle Mania : The ABBA Tribute dure deux heures et permet de revivre, chanter et danser au son des éternels tubes de ABBA : Money Money Money, Gimme, Gimme, Gimme, Dancing Queen, SOS…



Fidèle aux moindres détails, instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes, boules disco et même… accent suédois, il est comme une incarnation du mythique groupe des années 1970.



Plus de 360 millions de disques vendus ABBA est un groupe suédois né en novembre 1971 composé à l’origine de deux couples mariés : Agnetha Fältskog, Benny Anderson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad. Il a connu un succès mondial et considérable dans les années 1970.



Vainqueur de l’Eurovision en 1974 avec le titre Waterloo, il est devenu l’un des groupes ayant vendu le plus de disques (plus de 360 millions derrière Elvis Presley et les Beatles).



Séparé en 1982, le groupe est revenu fin avril 2018 pour l’enregistrement de deux nouvelles chansons puis d’un neuvième album intitulé Voyage et sorti en 2022. Mania : The ABBA Tribute a vu le jour, lui, en 1998 fondé par des musiciens fans du groupe.



L’objectif ? Recréer le dernier concert du groupe suédois de 1982 en respectant les moindres détails pour obtenir un show authentique. La première a eu lieu au printemps 2000 au Pays de Galles, depuis il tourne aux quatre coins du monde. Il enregistre plus de 3 000 dates dans 35 pays. Ses artistes ont, par exemple, assuré une tournée de 100 dates à guichets fermés aux États-Unis en 2023/2024.



Ils seront à Tahiti fin août pour deux dates. Selon Angela R. Productions, producteur, c’est "une immersion totale dans l’univers scintillant et festif d’ABBA, où chaque instant est pensé pour vous offrir une expérience live unique, mémorable et pleine de nostalgie"

Pratique

Les 29 et 30 août au Grand théâtre de la Maison de la culture. Billetterie en ligne : ma-billetterie.pf

Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 4 Mai 2025 à 15:43 | Lu 231 fois