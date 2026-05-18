

Makemo tourne la page Tokoragi : Vaitiare Fournier élue tāvana

Tahiti, le 8 juin 2026 – Trois mois après des municipales dont le résultat avait été brouillé par une erreur dans la répartition des sièges, Makemo a finalement désigné sa nouvelle tāvana. Élue ce lundi par le conseil municipal réuni à la demande du tribunal administratif, Vaitiare Fournier tourne la page d'un feuilleton politico-judiciaire qui aura tenu l'atoll en haleine pendant plus de deux mois.



Cette fois, le verdict n'a laissé place à aucune contestation. Vaitiare Fournier a été élue tāvana de Makemo avec dix voix contre cinq à son adversaire, le maire sortant Félix Tokoragi. Une élection organisée à la suite de l'annulation, par le tribunal administratif, du scrutin du 30 mars dernier qui avait permis à ce dernier de conserver son fauteuil malgré sa défaite dans les urnes.



Pour comprendre ce dénouement, il faut remonter au second tour des municipales de mars. La liste menée par Vaitiare Fournier avait alors remporté 51,56 % des suffrages face à celle de Félix Tokoragi. Mais lors de l'installation du conseil municipal, une erreur dans la répartition des sièges – la liste victorieuse n'ayant pas bénéficié de l'intégralité de la prime majoritaire à laquelle elle avait droit – avait modifié l'équilibre de l'assemblée. Avec le ralliement de deux élus issus du camp adverse, Félix Tokoragi avait finalement été élu maire, provoquant la colère d'une partie de la population.



Saisi du dossier, le tribunal administratif a annulé l'élection du maire, de ses adjoints et des maires délégués, estimant que la composition du conseil municipal ne respectait pas les règles électorales. Une décision fondée sur une "erreur" dans l'attribution des sièges, le tribunal n'ayant pas retenu l'existence de "manœuvres" susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin. Les élus avaient alors été convoqués pour procéder à une nouvelle élection ce 8 juin.



L'issue était cette fois largement attendue. Après la correction de la répartition des sièges, la liste de Vaitiare Fournier disposait de la majorité au sein du conseil. Le scrutin de ce lundi confirme donc le choix exprimé par les électeurs au mois de mars et referme un épisode qui avait alimenté de vives tensions dans la commune. Pendant plusieurs semaines en effet, habitants et élus s’étaient opposés autour de ce que certains avaient qualifié de "victoire volée". Avec l'écharpe tricolore désormais sur les épaules de Vaitiare Fournier, Makemo peut maintenant tourner la page et se consacrer aux dossiers de la commune plutôt qu'aux querelles électorales.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 8 Juin 2026 à 13:09 | Lu 546 fois



