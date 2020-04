Makau Foster en mode confinée

Tahiti, le 6 avril 2020 - Malgré le confinement Makau Foster garde sa joie de vivre communicative et surtout sa passion pour le 'ori tahiti. Après cette période difficile, cette grande dame de la danse polynésienne rêve de réunir tous ces élèves et les gens qu'elle aime, en bord de mer, pour s'amuser, se purifier et bien sûr danser.