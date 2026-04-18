

Majorité introuvable, motions interchangeables

Tahiti, le 27 avril 2026 - Minoritaire avec seulement 15 élus fidèles, le gouvernement de Moetai Brotherson se retrouve de plus en plus acculé à Tarahoi. Si une motion de défiance n’est pas à l’ordre du jour, une autre voie, plus technique mais tout aussi redoutable, se dessine : la motion de renvoi budgétaire. Derrière ces outils aux noms différents, une même finalité politique : faire tomber le gouvernement… autrement. Car ce “faux jumeau” de la motion de défiance est peut-être moins connu mais plus accessible et tout aussi fatal.





À Tarahoi, chacun compte, recompte et anticipe. Et tout le monde connaît ses maths. D’un côté, un gouvernement qui ne peut officiellement s’appuyer que sur les 15 élus du groupe A Fano Ti’a. De l’autre, des oppositions qui, additionnées, dépassent largement la majorité absolue… sans pour autant s’entendre politiquement.



C’est tout le paradoxe du moment. Le Tapura Huiraatira, fort de ses 16 élus, a fermé la porte à toute alliance avec les 22 représentants du Tavini Huiraatira pour renverser le gouvernement via une motion de défiance. Pas question de “rentrer dans les règlements de compte de cette pseudo-majorité”, insistait encore Lana Tetuanui jeudi à l’assemblée, estimant que “pour les deux ans à venir, c’est à eux d’assumer leur responsabilité”.



Et pour cause : le compte n’est pas bon. Le statut est clair. La motion de défiance “ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois cinquièmes des représentants”. Autrement dit, il faut 35 voix sur 57. Mission impossible aujourd’hui.



Mais ce verrou institutionnel n’est qu’apparent. Car en coulisses, une autre mécanique, plus discrète, attire désormais tous les regards. Elle a d’ailleurs été évoquée ce week-end par Antony Géros : la motion de renvoi. Moins spectaculaire dans son appellation, elle n’en est pas moins redoutable dans ses effets. Car derrière deux procédures distinctes, l’issue est la même : la chute du gouvernement. Le statut le dit noir sur blanc. En cas d’adoption, “les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit” et le candidat proposé à la présidence du Pays “est déclaré élu et entre immédiatement en fonction”.



La différence, elle, se niche dans le moment et dans les seuils. Là où la motion de défiance exige une majorité des trois cinquièmes des représentants, la motion de renvoi s’inscrit dans un contexte précis : celui du vote budgétaire. Et surtout, elle ne requiert qu’un tiers des élus (19) pour être déposée, et la majorité absolue, soit 29 voix pour être adoptée. Soudain, l’équation change.



Et si le Tapura refuse de renverser le gouvernement par principe politique, rien ne dit qu’il accepterait un budget qu’il juge déséquilibré ou opportuniste. Et sur ce terrain-là, les lignes peuvent bouger. Additionnez les 22 élus du Tavini, les 16 du Tapura et les 4 non-inscrits : la majorité absolue est non seulement atteinte, mais largement dépassée.



Le budget, véritable terrain de bascule



C’est ici que le calendrier devient déterminant. Avant même le budget primitif de fin d’année, un rendez-vous s’impose : celui des comptes administratifs, que l’assemblée doit adopter avant la fin du mois de juin. Un exercice en apparence technique, mais essentiel puisqu’il valide les résultats de l’année écoulée. Dans la foulée, comme le veut la pratique à Tarahoi, le gouvernement présente généralement un collectif budgétaire pour reprendre ces résultats et les réaffecter. Et c’est précisément dans cette étape que le risque politique apparaît.



Car si l’exécutif se contente d’une simple reprise comptable, sans toucher à l’équilibre global, le texte pourrait passer sans heurts. Mais s’il choisit d’utiliser ces marges pour financer certains satellites du Pays, comme Air Tahiti Nui, ou redéployer des crédits – par exemple ceux initialement prévus pour les bassins des Jeux du Pacifique –, alors, ce qui n’est qu’un ajustement budgétaire peut rapidement se transformer en vote de confiance déguisé.



Dans ce cas, une convergence de circonstance devient plausible. Non pas sur un projet commun, mais sur un rejet partagé. Et si le collectif budgétaire venait à être rejeté, le président du Pays se retrouverait face à une alternative risquée : revoir sa copie… ou engager sa responsabilité, comme le lui impose le statut. Une décision qui ouvrirait mécaniquement la voie à une motion de renvoi. Et cette fois, la barre des 29 voix serait à portée.



Derrière la technique budgétaire, c’est donc bien un rapport de force politique qui se joue. Un terrain sur lequel des adversaires irréconciliables pourraient, ponctuellement, se retrouver. Et au bout de cette logique, un scénario commence à circuler dans les couloirs de l’assemblée. Celui d’un accord minimal entre groupes pour élire un président “de transition”. Non pas pour gouverner durablement, mais pour remplir une mission précise : demander au président de la République la dissolution anticipée de l’assemblée. Car lui seul a le pouvoir de provoquer un retour aux urnes avant les élections territoriales prévues en 2028.



Une manière de sortir d’une impasse politique qui pourrait autrement durer deux ans. D’autant qu’à Paris, Nicole Sanquer défend une réforme du mode de scrutin visant à réduire la prime majoritaire et à mieux refléter les équilibres politiques. Reste à savoir si ce “faux jumeau” de la motion de défiance, plus discret mais plus accessible, viendra rebattre les cartes. À défaut d’alliance, c’est peut-être bien le budget qui fera tomber le gouvernement.

Défiance ou renvoi : ce qui change Les deux procédures ont le même effet : faire tomber le gouvernement et élire immédiatement un nouveau président.

La différence tient à leur usage.



Motion de défiance :

- Peut être déposée à tout moment

- Nécessite 3/5es des élus (35 voix)

- Aujourd’hui politiquement hors-jeu



Motion de renvoi :

- Intervient lors d’un blocage budgétaire

- Dépôt par un tiers des élus (19 voix)

- Adoption à la majorité absolue (29 voix)



En cas de rejet d’un budget, le président doit présenter un nouveau texte. S’il échoue à nouveau, il peut engager sa responsabilité. Le statut prévoit alors que “si l’assemblée […] n’a pas adopté ce nouveau projet de budget […], le président […] peut engager sa responsabilité”. C’est à ce moment que la motion de renvoi devient possible.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 27 Avril 2026 à 16:57 | Lu 1113 fois



