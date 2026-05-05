

Màj : L’internet encore plombé par un “ralentissement” lié à Hawaii

Tahiti, le 4 juin 2026 – Les usagers d’internet font face depuis le milieu de la matinée, jeudi, à un “ralentissement global de la navigation”. Encore une fois la perturbation “résulte d’un incident technique localisé à Hawaii, impactant le câble sous-marin Honotua”.



Encore échaudés par le “dysfonctionnement technique” (localisé à Hawaii) qui avait déjà causé un ralentissement global de la navigation internet, les usagers polynésiens n’auront eu que 10 jours de répit avant d’avoir à faire face à la même nuisance. Une fois encore, tous les opérateurs sont touchés.



Jeudi en fin de matinée, alors que l’internet souffrait déjà d’un ralentissement du trafic depuis une bonne heure, la société Vini a publié sur son site un message laconique pour reconnaitre “un ralentissement global de la navigation internet”.



Peu avant 14 heures, le fournisseur d'accès indique que “cette perturbation résulte d’un incident technique localisé à Hawaii, impactant le câble sous-marin Honotua, maillon essentiel de la connectivité internationale du territoire. Les équipes techniques de notre partenaire à Hawaii sont pleinement engagées afin de rétablir le service dans les plus brefs délais. Parallèlement, nos équipes assurent un suivi continu de la situation.”

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Jeudi 4 Juin 2026 à 13:35 | Lu 1513 fois



