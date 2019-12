Maïre Vallaux Bordereau dédicace ses 2 derniers livres chez Klima

TAHITI, le 5 décembre 2019 - Elle a écrit et illustré ses deux nouveaux ouvrages, parus chez ‘Ura édition. Maïre Vallaux Bordereau s’apprête à les dédicacer. Elle sera à la librairie Klima samedi matin pour rencontrer ses jeunes lecteurs.



L’auteure Maïre Vallaux Bordereau est installée sur l’île sœur. Elle est née à Papeete, riche de plusieurs origines : Mangareva, Rapa nui, Tahiti, Scandinavie. Elle a ensuite vécu en France, en Tunisie, en Polynésie composant un imagier de souvenirs colorés.



Très jeune, elle a été attirée par les arts, elle a chanté et dessiné. Elle a attendu l’âge de 19 ans pour prendre ses premiers cours. Elle était alors installer à San Francisco. Elle a continué en France, à Paris d’abord puis au Mans, à l’école des Beaux-Arts.



Elle peint, depuis, ce qui l’entoure. Le thème polynésien s’est imposé dans sa peinture. La recherche passionnée de la lumière et des couleurs du fenua est devenue son seul et unique sujet.



De la toile au livre



C’est en illustrant deux ouvrages de Ra’i Chaze avec ses propres œuvres qu’elle est tombée dans le monde du livre. " Ça m’a donné l’idée ", rapporte-t-elle. Elle signe aujourd’hui deux albums pour enfants parus chez ‘Ura éditions.



Il y a d’une part cette petite fille qui habite une île en forme de cœur. Ce livre s’intitule "Moorea mon île cœur" et parle d’Aimeho, 10 ans. Aimeho invite le lecteur à partager son univers.



Maïré Vallaux Bodereau a par ailleurs raconté l’histoire d’un petit garçon des Gambier dans "Mangareva mon île perle". Ce livre permet au lecteur de découvrir l’archipel éloigné. Le grand-père de l’auteure y vivait, aussi, c’est un endroit qu’elle connait bien, et qu’elle affectionne.



Dans ces deux ouvrages, Maïré Vallaux Bodereau a voulu " rendre ce qu’elle voyait ". Autrement dit : " des enfants heureux, des adultes qui se démènent et font de leur mieux, des traditions qui sont transmises ".



Elle a aussi souhaité une traduction des textes : " Il m’a semblé important qu’ils le soient en anglais, et indispensable qu’ils le soient aussi en reo tahiti car c’est la langue qui doit être parlée ici ".



Pour illustrer ses textes elle n’a pas eu de difficultés. Elle est cernée de beau qu’elle a eu à transformer en art. Ses pinceaux ont déposé sur ses toiles " le noir des pics et des crêtes, le bleu ou le rose du ciel, le vert sombre des forêts et le vert joyeux des jardins, le turquoise du lagon, le blanc de la vague sur le récif, le bleu outremer du grand large. Un régal pour les yeux du peintre ". Et désormais pour les yeux des lecteurs.