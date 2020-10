Mains de glace, un thriller sanglant

TAHITI, le 5 octobre 2020 - Patrice Guirao signe chez Au Vent des îles un nouveau roman. Intitulé #Mains de glace, il embarque le lecteur pour une virée à Boston où le corps, nu, du Dr Robert Bennett est retrouvé atrocement mutilé.



C’est un roman qui fait honneur à son genre, le thriller. Il décrit les violences, le sang, les tortures physiques et psychologiques de certains de ses personnages dans un récit plein de suspense.



" Toute la partie inférieure du corps baignait dans une flaque de sang et la pièce en était constellée comme si plusieurs litres avaient été projetés avec un pistolet à peinture sur les murs, le sol et une partie du plafond. "



" Sur la poitrine du mort, le criminel avait tracé au cutter 'Notre père qui êtes aux cieux'. Les lèvres des blessures infligées par la lame étaient blanc laiteux et la tranche des coupures, teintée de noir. "



Le ton est donné. Sachant que, le lecteur le découvre quelques pages plus tard, la victime n’a plus de mains. La police de Boston est sur le coup. Elle cherche le coupable et progresse, chapitre à chapitre tandis que les personnages sont présentés et que l’intrigue s’installe.



Le texte segmenté en une cinquantaine de chapitres semble, d’abord, décousu. Dan, Jade, Chris, Becky, Byron, Dylan, Sue, Ralph et les autres sont décrits dans leur univers respectif, les uns à la suite des autres, dans un ordre aléatoire.



Petit à petit des détails se confirment, des liens se tissent entre la vie des uns et l’histoire des autres. Le passé éclaire le présent. En route, des suicides surviennent.



Puis Elsa, une femme de ménage issue d’un quartier pauvre de la ville est torturée chez elle. Quand elle est découverte, elle a les mains broyées et la langue arrachée. Malgré les incertitudes et les doutes, l’enquête progresse. Les pièces du puzzle s’agencent petit à petit.



Le roman n’est pas complètement noir, malgré les apparences. Une histoire d’amour éclot, comme un sursaut, à quelques pages de la fin. Comme l’issue de l’enquête, elle est inattendue. Mission accomplie pour l’auteur. Le suspense tient jusqu’aux dernières pages où un dernierultime rebondissement attend le lecteur.