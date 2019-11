Mahina montre les crocs contre les chiens errants

Alors, à partir du 1er décembre à Mahina, si "le meilleur ami de l'homme" veut le rester, halte aux grandes balades solitaires ou en meute dans les servitudes ou sur la plage. Les chiens devront se plier à certaines règles bien précises et leurs maîtres aussi... en tous les cas pour ceux qui en ont.



Pour les chiens divagants, leurs maîtres devront se soumettre à quelques règles de civisme. Ils devront garder leur compagnon à quatre pattes dans une enceinte clôturée ou les tenir en laisse, les identifier (puce ou tatouage) et veiller à ce qu'ils n'aboient pas outre mesure. En cas de non-respect de ces règles, les policiers municipaux pourront verbaliser par des contraventions allant, hors majoration, de 4100 à 16 100 Fcfp. "On ne va pas verbaliser tout de suite, on va les prévenir, faire un travail de médiation, mais si les personnes recommencent plusieurs fois, on le fera", prévient Jacques Teaotea, chef de la police municipale de Mahina.

"On essaye de repérer si le chien a un maître. Si on ne le trouve pas, on va parler de chien errant. On va attirer le chien avec de la nourriture et on va l'attraper puis on va le garder huit à dix jours avec le week-end. On s'occupera de lui, on le nourrira, on lui enlèvera les puces… Si finalement un maître réclame son chien, il devra payer la prise en charge de l'animal établie à 4000 Fcfp et 800 Fcfp par jour", explique Mike Mac Carthy, de la société Patrouille Animale de Tahiti. Si à l'issue de cette durée, le chien n'est pas réclamé, la société va alors essayer de lui trouver une famille d'accueil. La commune lance d'ailleurs un appel pour avoir davantage de familles d'accueil. La bête ne sera euthanasiée que dans de très rares cas, pour des raisons médicales ou d'agressivité extrême.

Cette convention n'est que la première étape de la politique de la ville de Mahina pour lutter contre ce problème de chiens dans les rues, estimé entre 50 à 100.