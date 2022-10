Macron ira au sommet de l'Asie-Pacifique, invitation inédite pour un président français

Paris, France | AFP | mercredi 05/10/2022 - Le président français Emmanuel Macron se rendra le 18 novembre à Bangkok au sommet annuel du forum de Coopération économique Asie-Pacifique, région érigée au rang de priorité par la diplomatie française, a-t-on appris mercredi auprès de l'Elysée.



"Cette première invitation adressée à un chef d'Etat français depuis la création de cette organisation en 1989 reflète les progrès accomplis depuis le lancement d’une stratégie indo-pacifique en 2018, ainsi que le potentiel de nouvelles coopérations dans cette région qui couvre 93% de la zone économique exclusive française, et où résident 1,5 million de nos compatriotes, en particulier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et sur l'Île de la Réunion", a déclaré la présidence française à l'AFP.



Emmanuel Macron participera à cette réunion dans la foulée du sommet du G20 en Indonésie. Il "échangera avec nos partenaires sur de nouveaux projets dans l'Indopacifique", selon l'Elysée.



La France affiche de plus en plus sa volonté d'investir la région Asie-Pacifique, théâtre de rivalités croissantes entre la Chine et les Etats-Unis.