Macron croit au “modèle de pêche polynésien”

Un modèle de pêche à la ligne durable



Le président de la République a ensuite embarqué à bord du thonier Ulysse 2, dernier bateau de pêche acquis par le mareyeur, armateur et gérant de la société Ocean Products, Georges Moarii. Il s'agit d'un navire-congélateur construit au fenua, financé grâce à la défiscalisation et capable d'effectuer près de deux mois en mer tout en maintenant les produits pêchés au frais. “J'ai expliqué au président que nous avions une pêche très sélective. On pose jusqu'à 2 500 hameçons mais on ne pêche qu'entre 20 et 60 poissons par jour”, a précisé Georges Moarii. “Je crois en ce modèle de pêche polynésien. C’est-à-dire le modèle de pêche durable là où des régions sont beaucoup plus prédatrices et mettent en danger les ressources de réserves halieutiques. Il est compatible avec la préservation de notre patrimoine naturel tout en créant de l'activité économique et des emplois” a confié le président de la République.



Pour Emmanuel Macron, la double défiscalisation du Pays et de l'État permet de créer des emplois tout en préservant les équilibres. "Elle permet surtout de pêcher mieux avec des techniques qui sont les meilleures au monde, comme la pêche à la ligne sélective. Aujourd'hui, l'évaluation de la défiscalisation décidée est positive. Nous allons la reconduire afin que les pêcheurs puissent continuer d'investir et de créer toute une filière de construction de navires”.



La visite s'est poursuivie avec la présentation des produits de la pêche hauturière et lagonaire disposés sur un plateau réfrigéré. Dans un dernier temps, le chef de l'État s'est rendu dans une salle de filetage pour observer les découpes de poissons pélagiques. Cette visite de deux heures a permis à Emmanuel Macron de se rendre compte de la volonté de développement des acteurs économiques concernant la filière pêche locale. Des acteurs “qui y croient et qui créent de l'emploi”, félicite le Président de la République.