[MAJ] ​Délit de fuite à Paea : le conducteur interpelé


Crédit : Facebook/Pereoo News.
Tahiti, le 14 août 2025 – Un scootériste est décédé ce jeudi matin, à Paea, après avoir été fauché par un automobiliste. Un avis de recherche a été diffusé auprès des services de police et de gendarmerie pour retrouver le conducteur. Âgé d'une vingtaine d'années, il a été interpelé à 13h10, informe la procureure de la République.

 
Ce jeudi matin, à Paea, vers 5h55, un automobiliste qui sortait d’une servitude a percuté un scootériste, le footballeur Eddy Kaspard, décédé sur place des suites de ses blessures. 

Un avis de recherche a été diffusé auprès des services de police et de gendarmerie pour retrouver le conducteur, tandis qu'une enquête a été ouverte pour "homicide involontaire aggravé par un délit de fuite". Selon la procureure de la République, le conducteur était au volant d'un véhicule de location. 

Âgé d'une vingtaine d'années, l'homme a finalement été interpelé en début d'après-midi, à 13h10, et placé en garde à vue.
 

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 14 Août 2025
           


