

Le monde du football polynésien en deuil

Tahiti le 14 aout 2025. C’est très tôt ce matin, que le meilleur buteur du championnat de Polynésie 204/2025 Eddy Kaspard, est décédé dans un accident de la route. Cette nouvelle est venue endeuiller le monde du football et plus encore tant la jeune pépite du football polynésien était appréciée de tous. Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été révélées mais déjà de nombreux témoignages fleurissent sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à un joueur de foot exceptionnel.



Nous avons appris il y a quelques heures par le biais d’une publication de la fédération tahitienne de football, que l’avant-centre de l’AS Venus, meilleur buteur de la ligue sais on 2024-2025 avec 37 buts, Eddy Kaspard était décédé dans un accident de la route. Les circonstances exactes de l’accident n’ont toujours pas été divulguées. Joueur incontesté de la sélection tahitienne de football, les Toa Aito, Eddy Kaspard était un modèle de coéquipier et un homme apprécié de tous. Le monde du football est en deuil en témoigne les posts sur les réseaux sociaux des nombreux clubs comme l’AS Tefana, ou Eddy a évolué durant plusieurs saison et des instances comme l’OFC, (Océania football confédération). Toutes soulignent les qualités du joueur et les valeurs de l’homme. Des valeurs louées par son manager à l’AS Venus, Samuel Garcia « ce matin quand j’ai appris la nouvelle je n’en revenais pas. Je ne peux pas croire qu’un garçon comme lui soit parti, surtout dans ces circonstances. Il était tellement gentil, avec une éducation qui forcer le respect. Un homme qui allait toujours de l’avant. Et que dire de sa carrière exceptionnelle de joueur. Il a tout connu, toutes les sélections, il les a faite briller a chaque fois qu’il était sur le terrain, c’était un leader qui attaquait autant qu’il défendait un exemple pour tous…. ». Eddy Kaspard avait 24 ans.





Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 14 Août 2025 à 12:57 | Lu 2352 fois



