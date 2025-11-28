

Lutte contre les violences sexistes dans les transports: le gouvernement veut accélérer

Paris, France | AFP | mardi 09/12/2025 - Que les femmes puissent prendre le métro ou le bus sans craindre une agression: le gouvernement veut accélérer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports grâce à un plan national qui mettra l'accent sur la prévention et les systèmes d'alerte.



"Une société digne de ce nom (...) protège les femmes dans l'espace public", a lancé mardi Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Egalité femmes-hommes, à l'occasion d'une journée de mobilisation au Conseil régional d'Ile-de-France dédiée à la sécurité des femmes dans les transports, organisée par la région et Ile-de-France Mobilités (IDFM).



Insultes, harcèlement, attouchements... Les femmes représentent 91% des victimes d'agressions sexuelles dans les transports, selon une étude publiée en mars par l'Observatoire de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).



Le gouvernement entend finaliser au premier trimestre 2026 un plan national de prévention des violences sexistes et sexuelles dans les transports.



"Construit avec les opérateurs, les régions, les associations", il prévoit notamment le développement de "système d'alerte unifié" avec "bouton d'appel rapide dans les applications", a expliqué Aurore Bergé.



Ce système est déjà utilisé notamment dans les métropoles d'Orléans et de Montpellier, depuis quelques semaines.



Le plan prévoit aussi le développement d'un "canal unique de transmission d'information entre opérateurs et forces de l'ordre".



Le gouvernement veut également mettre l'accent sur la formation: "Chaque agent en contact avec le public (...) sera formé à reconnaître, comprendre, accompagner les victimes", a promis la ministre. Elle souhaite aussi "accélérer la féminisation des métiers du transport" car "chaque femme agente, conductrice, cheffe de ligne, directrice sûreté est un repère".



En 2024, 3.374 victimes de violences sexuelles dans les transports en commun ont été enregistrées dans toute la France par les services de police et de gendarmerie nationales, soit 6% de plus qu'en 2023, et 86% de plus qu'en 2016, selon une l'étude de l'Observatoire de la Miprof.



- Présence humaine -



A Paris et en région Ile-de-France, une enquête récente menée par la RATP montre que sept femmes sur dix ont été victimes au cours de leur vie de ce type de violences dans les transports franciliens, empruntés chaque jour par dix millions de personnes.



La RATP n'a pas d'application dédiée, mais elle promeut avec la SNCF le numéro d'urgence 3117 pour lutter contre le harcèlement dans les transports de la région (ou SMS au numéro: 31 17 7).



"Dans les transports, ce ne sont pas les femmes qui doivent raser les murs", a rappelé la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse (LR) lors cette journée de mobilisation. "Ce sont les agresseurs qui doivent savoir qu'ils seront surveillés, signalés, interpellés et condamnés."



La "présence humaine" sera renforcée sur le réseau francilien avec le doublement des effectifs d'une brigade dédiée à la sureté (pour atteindre 200 agents) et le financement de 60% en plus de journées de présence de réservistes de la police pour atteindre 10.000, selon la présidente.



Elle défend également l'utilisation de la "vidéoprotection intelligente" pour "détecter les actes de violences en temps réel". Sans recours à la reconnaissance faciale, cette technique a été utilisée de manière expérimentale pendant les Jeux olympiques jusqu'au 31 mars 2025. Une proposition de loi vise à l'autoriser.



En attendant, la région Ile-de-France compte poursuivre différentes expérimentations, comme celle des "zones d'attente partagées": des espaces signalés sur le quai, situés à proximité d'une borne d'appel, pour inciter les voyageurs à ne pas s'isoler.



Après l'émotion provoquée par la tentative de viol le 16 octobre d'une jeune Brésilienne dans le RER C, une pétition - signée par 32.000 personnes - a circulé pour appeler à la création de wagons réservés aux femmes.



Une idée à laquelle s'opposent Valérie Pécresse comme Aurore Bergé: "C'est instaurer une forme de ségrégation", a estimé la ministre, qualifiant cette réponse de "capitulation".

le Mercredi 17 Décembre 2025 à 06:13 | Lu 69 fois





