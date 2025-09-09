

Lutte contre le trafic, les violences intrafamiliales et l'insécurité routière : les “priorités” de la gendarmerie

Tahiti, le 5 octobre 2025 - Le colonel Stéphane Brunet a officiellement pris le commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française lors d'une cérémonie qui s'est déroulée vendredi à la caserne Bruat en présence du général Pierre Poty, le commandant de la gendarmerie d'Outre-mer.



La prise de commandement du nouveau commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, le colonel Stéphane Brunet, s'est déroulée vendredi à la caserne Bruat sous la présidence du commandant de la gendarmerie d'Outre-mer, le général Pierre Poty.



Au terme de cette cérémonie, le colonel Brunet a indiqué qu'il s'inscrivait “naturellement” dans “la continuité” de son prédécesseur, le colonel Grégoire Demézon – dont le général Poty a salué l'action et le sens “tactique” – et “aussi et surtout dans les priorités fixées par le haut-commissaire de la République à son arrivée”. “Ces priorités concordent avec l'action que nous menons, c'est-à-dire la lutte contre le trafic de stupéfiants, les violences intrafamiliales et la lutte contre l'insécurité routière. Il y a également d'autres contentieux mais ceux-là sont les trois prioritaires.”



Présent lors de cet événement, le nouveau haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, a, lui aussi, insisté sur la “priorité” des autorités : “la consommation et la vente de produits stupéfiants”. “C'est une priorité majeure qui est demandée par les élus et la population. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une tendance où les stupéfiants sont consommés de manière très importante et cela génère beaucoup d'argent qui est blanchi assez facilement sur le territoire et ça aussi, c'est un axe majeur. Il y a le pouvoir judiciaire mais depuis la loi sur le narcotrafic qui a été votée l'année dernière et que je peux appliquer, il y a des pouvoirs administratifs et notamment la fermeture d'établissements qui seraient à lier au blanchiment du trafic de drogue”, a-t-il ainsi rappelé alors que lors de l'audience solennelle qui s'était déroulée vendredi matin, les autorités judiciaires avaient, elles aussi, insisté sur la question du blanchiment.





Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 5 Octobre 2025 à 09:51 | Lu 220 fois



