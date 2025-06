Lutte antidrogue : des opérations menées dans trois archipels

Tahiti, le 6 juin 2025 - Des opérations antidrogue d’envergure ont été menées dans plusieurs archipels polynésiens. Plus de 600 pieds de cannabis ont été détruits et neuf personnes ont été mises en cause.



La gendarmerie poursuit son combat contre les stupéfiants partout au Fenua. La Compagnie des Archipels, appuyée par la flottille 35F et les unités territoriales, a récemment mené une série d’opérations ciblées à Tahaa, Raiatea, Rangiroa et Raivavae.



À Tahaa et Raiatea, les gendarmes ont été héliportés dans des zones reculées, où 199 et 113 pieds de cannabis ont été respectivement détruits. À Rangiroa, les forces ont utilisé des moyens nautiques pour atteindre des motu isolés, permettant l’éradication de 183 pieds, la saisie de 138 sticks et de 5 pochons lors d’un contrôle routier. À Raivavae, 174 plants ont été localisés et détruits.



Neuf personnes ont été identifiées et mises en cause. « Ces opérations réaffirment notre engagement dans la lutte contre les cultures illicites, même dans certaines zones isolées de Polynésie », a écrit la gendarmerie sur un post Facebook.