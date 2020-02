Love story Tahoera’a-Tavini à Punaauia

Tahiti, le 15 février 2020 - Cécile Mercier a présenté ce samedi sa liste Amuitahira’a no te ananahi o Punaauia pour les prochaines élections municipales. Avec sa liste d’union alliant des colistiers du Tahoera’a et du Tavini, la représentante du parti indépendantiste à l’assemblée espère remporter la mairie de Punaauia face au tavana sortant, Simplicio Lissant, et au vice-président du Pays, Teva Rohfritsch.

En ce lendemain de Saint-Valentin, l’union entre le parti indépendantiste d’Oscar Temaru, le Tavani huira’atira et celui de Gaston Flosse, le Tahoera’a huira’atira, a des airs de lune de miel à Punaauia.

« Il y a autant de personnes du Tahoera’a que du Tavini sur la liste que je présente à Punaauia », explique toute souriante, celle qui a remplacé Oscar Temaru à l’assemblée en 2018, la Tavini, Cécile Mercier, lors de la présentation de la liste d’alliance Amuitahira’a no te ananahi o Punaauia, pour les prochaines élections municipales, qui se tiendront les 15 et 22 mars prochain.

Et effectivement, sur les 36 candidats présents sur la liste, l’égalité est parfaite entre les sympathisants des deux « vieux lions » de la politique polynésienne, 18 sont proches du Tahoera’a et 18 du Tavini.

Si les deux premières places de la liste sont attribuées à deux Tavini, Cécile Mercier et Shiro Abe Edwin, elles ne suscitent en tous les cas aucunement les jalousies des partisans du Tahoera’a. « Cécile est une femme, pour respecter la parité, il fallait un homme et comme je suis une femme, je ne pouvais donc pas être en seconde position, mais seulement en troisième », explique avec une logique imparable, la Tahoera’a, Bernadette Salmon. Mais pour que la love story ne tourne pas au simple flirt, la quatrième place est donc réservée à un militant du Tahoera’a, Tahiri Teaniniuraitemoana. « Il n’y a vraiment aucun problème », insiste le jeune homme, qui se revendique Tahoera’a, de père en fils.