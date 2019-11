Lovaïna Guirao met ses parfums en scène

TAHITI, le 29 novembre 2019 - Maître parfumeur, Lovaïna Guirao a imaginé une exposition originale qui marie odeurs et couleurs. Elle a créé 38 parfums qui sont des moments de vie. Puis, pour chacun d’eux elle a peint un tableau. Ce sont donc des parfums-tableaux qui seront exposés dès le 6 décembre à la galerie des Tropiques.



" Le parfum est une vibration qui s’inscrit dans un lieu et un temps ", explique Lovaïna Guirao. Elle est maître parfumeur. En d’autres termes, elle est créatrice de parfums. " C’est comme une ondulation avec des couleurs, cela évoque des images, parfois aussi des sons. "



Cela rappelle des souvenirs également. Le sens de l’odorat est directement relié au cœur, il touche, éveille, il peut aussi apaiser ou au contraire stimuler. Sentir c’est vivre une expérience.



Lovaïna Guirao compose à la demande des parfums sur-mesure, elle anime également des ateliers de créations pour les amateurs. Depuis six mois, elle travaille sur un projet personnel : une exposition de parfums-tableaux. Elle a souhaité faire vivre un moment particulier aux visiteurs en mariant les senteurs locales qu’elle a captées.



Un orgue à parfums unique



Depuis deux ans, le maître parfumeur " crapahute partout ". Lovaïna Guirao va chercher des plantes au fond des vallées, aux sommets des montagnes, elle arpente le littoral en alerte.



Elle a à ses côtés, David Rodriguez, son mari. Il s’occupe de l’extraction des molécules odorantes. Ensemble, ils ont constitué une banque d’odeurs unique au monde. " Car nous avons des espèces uniques au monde à Tahiti. "



" J’ai mille odeurs dans mon orgue à parfums ", précise Lovaïna Guirao. Un orgue à parfums est un meuble particulier destiné à ranger l’essentiel des flacons de matières premières utilisées par un parfumeur comme des huiles essentielles, des absolus...



Elle a composé des parfums en utilisant son orgue si particulier. Elle a imaginé des instants de vie, rassemblant ses propres souvenirs d’instants vécus sur les chemins de Tahiti.



Ses parfums se nomment par exemple : Calme, Vol de libellules, Crépitement Féérie tropicale, Bain de rivière, Horizon… " Dans Vol de libellules il y a surtout du lotus, blanc, rose, bleu… " Ce parfum rappelle une balade au jardin botanique Harrison Smith de Papeari où se trouve un point d’eau nappé de lotus et survolé de nuage de "demoiselles".



Dans Crépitement, il y a plutôt du poivre noir et rose, de la coco, de l’herber coupée, des odeurs qui sont, d’une certaine manière, piquantes, sonores.



Rêver et se faire du bien



Lovaïna Guirao, lors de la formulation de ses parfums a par ailleurs travaillé sur le principe de l’aromacologie. En plus de raconter la nature polynésienne, elle a cherché à apaiser ou bien booster via le parfum. L’aromacologie se sert des odeurs pour améliorer le bien-être, travailler sur les émotions.



Les parfums de l’exposition seront tous placés au cœur d’un tableau peint spécialement pour eux. Ils seront proposés à la vente avec la toile. L’œuvre étant une composition de senteurs et de couleurs.



Un texte associé décrira le parfum, ses différentes notes (de tête, de cœur, de fond), tout au moins les principales.



À propos de l’exposition Lovaïna Guirao dit : " j’aimerais inviter à la pause, à la rêverie car pour saisir un parfum, une nouvelle ondulation, il faut prendre le temps de se recentrer sur soi, sur ses émotions, il faut prendre le temps de s’ouvrir au monde ".