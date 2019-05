Loto : la gagnante a récupéré son gain de 12.5 millions

PAPEETE, le 21 mai 2019. La Polynésienne ayant gagné 1.5 millions de Fcfp au loto le 4 mai dernier a récupéré son gain.



Deux gagnants ont trouvé le 4 mai la combinaison du 2e rang de gain, soit les cinq bons numéros. Ils remportent chacun 12,5 millions de Fcfp. L’un de ses deux gagnants est une heureuse polynésienne !



La combinaison gagnante était : 3 - 18 - 24 - 29 - 38 Numéro Chance : 9



Quinquagénaire active et pleine d’énergie, la gagnante avait validé sa grille à la Station Total Heiri à Faa’a pour le tirage du samedi 4 mai. Elle joue de temps en temps avec son mari au Loto et autres jeux de tirage pour tenter sa chance.



Très heureuse de ce cadeau, la gagnante a confié avoir été agréablement surprise de remporter cette somme d’argent qu’elle souhaitait utiliser pour aider ses proches et faire quelques placements pour la retraite.



Samedi 25 mai aura lieu le tirage Loto de la fête des mères qui proposera un Jackpot exceptionnel de 1,1 milliard de Fcfp.