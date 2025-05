Ligue des champions: le PSG sacré pour la première fois de son histoire

Tahiti le 31 mai 2025. Le PSG a remporté la Ligue des champions pour la première fois de son histoire en écrasant l'Inter Milan en finale (5-0), samedi à Munich.



Le club parisien devient ainsi la deuxième équipe française à soulever la plus prestigieuse coupe d'Europe, 32 ans après le sacre de l'OM en 1993. Le PSG s'était déjà adjugé la Coupe des Coupes en 1996, une compétition désormais disparue du calendrier.



Paris, qui s'offre un quadruplé inédit en France (Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions), a totalement dominé la rencontre, effectuant une véritable démonstration face à des Intéristes dépassés par la technique et le jeu collectif adverse.



Le PSG a fait la différence très rapidement grâce à des buts d'Achraf Hakimi (12e) et de Désiré Doué (20e), préféré à Bradley Barcola au coup d'envoi.



Le jeune attaquant international français (19 ans), passeur décisif sur l'ouverture du score, a éclaboussé le match de son talent en marquant un troisième but en seconde période (63e) avant un quatrième signé du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia (73e) puis un cinquième, œuvre du jeune Senny Mayulu (86e).



Signe de l'exploit parisien, il s'agit du plus gros écart dans une finale de C1.



Pour l'Inter Milan, également finaliste malheureux en 2023 (défaite contre Manchester City), la déception est immense puisque la formation italienne, 2e de Serie A derrière Naples après avoir longtemps mené le championnat, termine la saison sans trophée. Les Nerazzurri échouent dans leur quête d'une 4e C1 après leurs victoires en 1964, 1965 et 2010.



Ce succès couronne l'incroyable développement du PSG depuis son rachat en 2011 par le Qatar via le fonds Qatar Sports Investments (QSI). Les nouveaux propriétaires avaient clamé à leur arrivée leur volonté de gagner la Ligue des champions et auront finalement mis 14 ans avant d'y parvenir après notamment un premier échec en finale en 2020 contre le Bayern Munich (1-0).



Les dirigeants parisiens ont d'abord misé sur une politique de stars, qui a trouvé son paroxysme avec le recrutement de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, avant de changer d'orientation avec l'arrivée au poste d'entraîneur de Luis Enrique et le départ de Kylian Mbappé à l'été 2024 au Real Madrid.



Le sacre parisien doit beaucoup au technicien espagnol, désormais l'homme fort du secteur sportif et qui a mis l'accent sur le collectif. L'ex-joueur du Real Madrid et du FC Barcelone inscrit pour la deuxième fois son nom au palmarès de la Ligue des champions en tant qu'entraîneur, dix ans après le succès glané aux commandes du Barça (2015).