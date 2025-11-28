

Ligue 1 de Tahiti : Mira frappe fort et valide son billet pour les play-offs

Tahiti, le 14 décembre 2025 - La phase 1 du championnat de Ligue 1 de Tahiti livrait son verdict ce samedi, à l’occasion d’une ultime journée décisive disputée à 15 heures. À l’heure du coup d’envoi, rien n’était encore figé pour les équipes en lice pour une place dans le top 5, synonyme de qualification pour les play-offs. Au Centre technique de la Fédération tahitienne de football, le duel entre Mira et Taiarapu concentrait tous les enjeux. Troisièmes avec 22 points, les bleus de Mira pouvaient assurer leur qualification par un résultat positif. En face, Taiarapu, huitième avec 18 unités, jouait sa dernière carte. Mais ce sont bien les joueurs de Moorea qui ont remporté le match 5-0 et qui se qualifient pour les play-offs avec Tefana, Pirae, Vénus, et Tamarii Punaruu. La surprise vient du coté de Dragon qui jouera les play-downs à la rentrée 2026.



Dès les premières minutes, le ton est donné. Mira se procure la première situation chaude de la rencontre lorsque Teraupoo Jens, parfaitement servi dans la surface, trouve le petit filet. Malgré un corner concédé, les bleus monopolisent le ballon et imposent leur rythme.



Pourtant, c’est Taiarapu qui se crée la première véritable occasion franche. Owen Teiri se présente seul face au gardien de Mira, mais manque son duel. Les deux équipes jouent sans calcul, multipliant les projections vers l’avant.



Après 20 minutes, les jaunes du Taiarapu FC tentent de hausser leur pressing pour perturber la relance adverse. Mira répond en s’appuyant sur ses ailiers, cherchant systématiquement la profondeur et les décalages sur les côtés. La domination est nette, mais stérile. Patrick Tepa, le milieu de terrain de Mira, s’illustre à deux reprises, sans parvenir à tromper le gardien de Taiarapu, vigilant sur sa ligne.



De leur côté, les joueurs de la Presqu’île peinent à se montrer dangereux, trop rarement en mesure d’approcher la surface adverse.



Mira concrétise sa domination



Après une pause fraîcheur bienvenue sous la chaleur, Mira insiste encore sur les ailes. La délivrance intervient à la demi-heure de jeu. Sur une action construite côté gauche, le centre est repris au point de penalty par Renaldo Nonmeu, qui ajuste le gardien à bout portant. Le verrou saute enfin : 1-0 pour Mira à la 30e minute.



Les hommes de Robert Taiore ne baissent pas les bras et maintiennent un pressing intense, gênant la relance des bleus, qui peinent à faire le break avant la pause. À la mi-temps, Mira tient provisoirement sa place dans le top 5, tandis que Taiarapu est dos au mur.



Seconde période à sens unique



Au retour des vestiaires, l’enjeu est clair : un nul suffit à Mira, mais Taiarapu doit impérativement marquer. Les bleus choisissent pourtant l’option offensive. Dès leur première attaque, Patrick Tepa délivre une ouverture lumineuse pour le doublé de Nonmeu, qui conclut d’une frappe croisée et lobée. Le ballon termine au fond des filets : 2-0.



Taiarapu accuse le coup. Les jaunes parviennent néanmoins à réagir, notamment sur un coup franc de Herearii Kohumoetini, obligeant le gardien de Mira à une belle détente.



Mais alors que Taiarapu tente de se relancer, Mira frappe en contre. M’Boueri scelle pratiquement le sort du match en inscrivant le troisième but des bleus : 3-0. Les espoirs s’amenuisent pour les jaunes, même s’ils continuent de se projeter, surtout sur coups de pied arrêtés, sans parvenir à trouver le cadre.



Une démonstration offensive jusqu’au bout



Loin de gérer son avance, Mira poursuit ses efforts offensifs. À un quart d’heure du terme, Maperi trouve à son tour le chemin des filets, portant le score à 4-0. Quelques instants plus tard, c’est Teraupoo Tepa qui enfonce définitivement le clou. 5 à 0 pour Mira qui déroule et se projette déjà vers la suite de la compétition.



Grâce à ce large succès, Mira termine troisième du classement et valide logiquement sa qualification pour les play-offs. Pour leur deuxième saison dans l’élite, les joueurs de Moorea confirment leur progression, affichant une solide organisation défensive et une animation offensive particulièrement efficace, dans la continuité de la saison : “On est très heureux de finir troisième et de se qualifier pour les play-offs. C’est notre deuxième année en ligue 1 et on valide notre progression. On travaille bien aux entrainements et l’équipe est vraiment soudée. On a un bon groupe. Maintenant on veut essayer d’aller le plus loin possible dans cette compétition et pourquoi pas aller chercher le titre”, a commenté le capitaine Tahiarii Tepa à l’issue du match.



Taiarapu, malgré une lourde défaite, n’a pas démérité dans cette phase régulière. Les jaunes tenteront désormais de rebondir et de bien figurer lors des play-downs, avec un objectif bien précis : “On est déçus forcément car on pouvait aller chercher une qualification mais ce n’est pas sur ce match qu’on la perd. Il faut que l’on soit plus régulier dans la saison et pour ça il faut plus s’entrainer. On a un groupe jeune et ça leur servira d’expérience. On va jouer à fond les play-downs car, cette année, il y a le voyage aux Marquises pour la saison suivante, qui délivre une place pour la coupe de Tahiti”, a déclaré le président Youenn Virmaux.



Dans les autres matchs, Tamarii Punaruu vient à bout de Central ce qui lui permet d’intégrer le top 5 et donc de se qualifier. En revanche, Dragon n’a pas réussi l’exploit d’aller s’imposer à Mahina (3-1) et fera donc les play-downs sur la deuxième partie de saison. Pueu et Pirae se quittent sur un score de parité 2-2 ce qui fait les affaires des orange et blanc qui restent dans le top 5.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 14 Décembre 2025 à 14:24 | Lu 385 fois



