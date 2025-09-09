

Ligue 1 Vini : Tefana frappe d’entrée face à Pirae

Tahiti le 20 septembre 2025 - La nouvelle saison de Ligue 1 Vini s’est ouverte ce vendredi soir par une affiche de prestige. Devant un stade bien garni et une ambiance déjà électrique, l’AS Tefana recevait l’AS Pirae, fraîchement couronnée en Coupe des Champions. Sur le papier, l’opposition paraissait déséquilibrée : Pirae, riche de son expérience et de son statut de favori, face à une équipe de Tefana rajeunie, encore en construction mais pleine d’enthousiasme. Pourtant, ce sont bien les vert et jaune qui ont donné le ton et signé le premier succès de la saison (1-0), confirmant qu’il faudra compter sur eux.



Le premier match de la saison de Ligue 1 de football, opposant Pirae à Tefana vendredi soir, a pris une tournure inattendue dès son entame. À la 5e minute de jeu, un geste mal maîtrisé d’un défenseur de Pirae vaut aux orange une expulsion directe. Réduits à dix, les hommes de Pirae se retrouvent immédiatement dos au mur. Tefana tente d’exploiter cette supériorité numérique dans la foulée : lancé côté gauche, Yanis Dim Etang déborde son vis-à-vis et croise sa frappe, qui frôle le poteau. Le ton est donné.



Mais malgré l’infériorité numérique, Pirae ne rompt pas. Fidèles à leur réputation d’équipe solide et disciplinée, les hommes du capitaine Donovan Bourebare ferment les espaces et joue la solidarité. Tefana domine territorialement, se procure plusieurs situations franches – notamment grâce aux inspirations combinées de Kavai’ei Morgant et de son meneur et capitaine Honoura Keanu Maraetefau, très actifs dans l’animation offensive, mais pèche dans le dernier geste. Le gardien de Pirae, Teave Teamotuaitau, se montre intraitable dans ses sorties, notamment face à Kamalani Bennett, qui manque son face-à-face.



En contre, Pirae tente d’exister grâce à quelques ballons longs vers Désiré Ngamnia ou Heirauarii Salem. Sur l’une des rares incursions des rouges, “Bibiche” déborde à droite et tente sa chance, mais le portier de Tefana, Niuhau Kerlon Firiapu, capte sans difficulté. La première période se termine sur un score vierge (0-0), reflet d’une domination stérile de Tefana et d’une grande résistance défensive de Pirae.



Le déclic au retour des vestiaires



À la pause, les consignes sont claires des deux côtés. Pour Pirae : rester compact, mais tenter aussi de se projeter davantage pour éviter de passer 90 minutes sous l’orage. Pour Tefana : continuer à presser haut et à multiplier les initiatives, mais avec plus de précision devant le but.



Le début de seconde période surprend : Pirae se montre dangereux d’entrée. Une ouverture dans l’axe trouve Ngambia, seul dans la surface, mais le gardien vert et jaune s’interpose avec autorité. Un avertissement sans frais pour Tefana.



Quelques minutes plus tard, les efforts incessants des locaux finissent par payer. Sur une sortie de balle mal maîtrisée par la défense de Pirae, Kamalani Bennett récupère le ballon et pénètre dans la surface. Déséquilibré par un défenseur, il obtient un penalty indiscutable. Le capitaine se charge de la sentence : plein de sang-froid, il prend le gardien à contre-pied et libère tout un stade (1-0, 55e).



Ce but récompense la domination des vert et jaune, mais ne tue pas encore le match.



Des occasions manquées mais une victoire méritée



Galvanisé, Tefana continue d’attaquer. Yanis Dim Etang, très en vue, s’emmêle les pinceaux seul face au but après une ouverture en profondeur. Kamali Bennett, lui, trouve la transversale sur un centre parfait venu de l’aile gauche. Même Kitin Maro s’essaie à une frappe croisée qui passe de peu à côté. Les occasions se multiplient, mais la finition fait encore défaut.



Pirae, fidèle à sa réputation, ne baisse jamais les bras. À deux reprises, Djanny Moussa Diarra tente sa chance, d’abord au-dessus, puis sur une frappe contrée après un slalom de Salem dans la surface. Mais ces fulgurances restent isolées. Globalement, Tefana monopolise le ballon et gère bien ses temps faibles.



Dans les derniers instants, les vert et jaune auraient même pu aggraver la marque. Sur une chevauchée fantastique, Yanis Dim Etang traverse tout le terrain avant de centrer pour Kamalani Bennett dont le tir heurte la transversale. Une action symbolique : du panache, de la vitesse, mais encore trop de déchet dans la finition.



Un succès fondateur pour Tefana



Le coup de sifflet final scelle une victoire méritée de Tefana (1-0). Plus tranchants, plus entreprenants, les joueurs de Faa’a ont su profiter de leur supériorité numérique, même si leur manque de réalisme aurait pu leur jouer des tours. Pour une équipe jeune et en reconstruction, ce succès inaugural face au champion en titre constitue un signal fort.



“On est très content de notre match. On a une équipe très jeune en reconstruction. Depuis la reprise des entraînements, on sent une belle énergie dans le groupe. J’étais confiant sur ce match même si on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Et l’équipe a répondu présente. Quand on s’est retrouvé en supériorité numérique, on a essayé de garder notre stratégie. Et en deuxième mi-temps, on a donné comme consigne d’essayer de prendre plus de risque pour aller marquer et ça a marché. Mais je suis vraiment fier d’eux et de ce qu’ils ont proposé même si on manque encore de réussite devant le but. Ça va venir”, déclarait le nouveau coach de Tefana, Efrain Araneda.



Du cote de Pirae, la lucidité était de mise pour le capitaine Donovan Bourebare : “Cétait difficile de lutter à un de moins dès le début de match. On a essayé de rester compact et notre solidarité nous a permis de résister jusqu’à la mi-temps. On tient bien mais malheureusement, on commet un penalty. Après, c’est mérité pour Tefana. À nous de nous reconcentrer pour la suite et très vite basculer sur le prochain match. La route est encore longue.”



Du côté des autres matchs, Vénus, privé de son terrain pour cause d’intempéries et accueilli pour la soirée par Tefana, connaît un début de saison difficile. Apres la défaite en finale de la Coupe des champions, l’équipe n’est pas arrivée à se défaire de l’AS Pueu vendredi soir en match de clôture de Tefana-Pirae et concède le match nul 2-2. Mais les champions en titre ont de la ressource et comptent bien faire partie des leaders cette saison encore. L’AS Dragon, quant à elle, a dominé Tamarii Punaruu 7-1 est prend la tête du championnat. Les matchs du samedi ont vu la victoire de l’AS Mira 2-1 face à Central et celle de Taiarapu FC 2 à 1 contre les promus des Jeunes Tahitiens.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 21 Septembre 2025 à 08:46 | Lu 694 fois



