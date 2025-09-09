

Levée du préavis de grève à la Socrédo

Tahiti le 15 septembre 2025. Dans un communiqué envoyé ce matin aux rédactions, la direction de la Socrédo affirme qu'un accord a été trouvé le samedi 13 septembre entre l’organisation syndicale SEGC OTAHI et la Direction générale de la SOCREDO, "à la suite du préavis de grève déposé le jeudi 11 septembre, et après des échanges constructifs."



Un préavis de grève a été déposé en fin de semaine dernière par la centrale Otahi dans les banques Socrédo avec plusieurs points de revendication concernant les conditions de travail des agents.



Dans un communiqué envoyé ce lundi, la direction affirme que ces points ont été discutés et que la grève n'aura pas lieu dans les agences.



"Cet accord illustre la volonté partagée de replacer l’humain au cœur de nos priorités : en répondant aux préoccupations légitimes exprimées par les équipes, en construisant ensemble des solutions concrètes, et en veillant à l'amélioration continue des conditions de travail. Il s'agit d’un engagement fort en faveur d’un équilibre durable entre la qualité de service offerte à nos clients et le bien-être des collaborateurs, qui en sont les premiers acteurs", explique le communiqué de la direction.





Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 15 Septembre 2025 à 08:58 | Lu 496 fois



