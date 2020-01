Les vœux pédagogiques de Fritch à la presse

Tahiti, le 13 janvier 2020 - Edouard Fritch a profité de la cérémonie des vœux à la presse pour mettre en garde les journalistes contre "le règne de l’immédiateté, du toujours plus vite, tout le temps, à tout moment" imposé par les réseaux sociaux.



Rendez-vous de début d’année, le président Edouard Fritch a reçu les représentants des médias locaux, lundi matin à la présidence, pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la presse.



Une rencontre dont le chef de l’exécutif a saisi l’opportunité pour rappeler aux représentants des rédactions locales ce qui fait la valeur ajoutée des métiers de l’information, "le recul, l’analyse et la contextualisation", face à des canaux de communication tels que les réseaux sociaux : "J’ai vu, encore dernièrement, dans un de vos articles, tout l’intérêt des Polynésiens pour l’un de ces réseaux sociaux, Facebook pour ne pas le nommer. (…) Je souhaiterais évoquer aussi, avec vous, d’une manière plus générale, l’essor de l’information sur le numérique. Il est formidable, impressionnant, très utile aussi pour chacun d’entre nous, mais il doit également nous interpeller et nous faire prendre conscience de ses limites et de ses défauts. Avec son smartphone, aujourd’hui, on veut tout, tout de suite. C’est le règne de l’immédiateté, du toujours plus vite, tout le temps, à tout moment. Et quand c’est appliqué à l’information, c’est un grand risque : celui des approximations, de la reprise d’informations insuffisamment vérifiées, des erreurs, de l’absence de recul, d’analyse et de contextualisation. Bref, cela peut mettre en péril jusqu’à l’essence même du journalisme", a-t-il mis en garde lundi.