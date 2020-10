Les universités réagissent "avec émotion" aux propos de Blanquer

Paris, France | AFP | vendredi 23/10/2020 - La Conférence des présidents d'université (CPU) a réagi vendredi "avec émotion" aux propos de Jean-Michel Blanquer qui dénonçait jeudi "l'islamo-gauchisme" qui fait selon lui "des ravages à l'université", les facultés souhaitant rappeler qu'elles sont "des institutions de démocratisation de la connaissance scientifique, indispensable dans la cité".



"La Conférence des présidents d'université souhaite faire part de l'émotion suscitée par les propos tenus par le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer", écrit la CPU dans un communiqué.



"Non, les universités ne sont pas des lieux où se construirait une +idéologie+ qui mène au pire. Non, les universités ne sont pas des lieux d’expression ou d'encouragement du fanatisme. Non, les universités ne sauraient être tenues pour complices du terrorisme", affirme la CPU.



Selon elle, "la mission de diffusion de la culture scientifique et technique fait, au contraire, de nos établissements des institutions de démocratisation de la connaissance scientifique, indispensable dans la cité, à l’heure des désordres de l'information et du succès du complotisme, terreaux des extrémismes".



"La recherche n'est pas responsable des maux de la société, elle les analyse. L'université est, par essence, un lieu de débats et de construction de l’esprit critique. En ces temps dramatiques, il est essentiel que l’unité soit de mise et que la cohésion nationale, appelée de ses voeux par le Président de la République, soit pour tous une invitation à éviter amalgames et raccourcis inutiles", poursuit-elle.



"Premier opérateur public de recherche en France, les universités sont des espaces d’élaboration et de transmission du savoir. Elles forment actuellement 1,6 million d’étudiantes ou d’étudiants, dont les futurs enseignants et enseignantes des écoles, collèges et lycées", explique la CPU.



Jeudi au micro d'Europe 1, le ministre de l'Education nationale avait dénoncé "l'islamo-gauchisme" qui fait selon lui "des ravages à l'université", prenant notamment pour cibles le syndicat étudiant Unef et La France Insoumise qui, en retour, fustige des attaques "minables".



"Ces gens-là favorisent une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène au pire", a affirmé Jean-Michel Blanquer.