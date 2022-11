Les troupes mexicaines Kalohi Kamahine et Tiare Tahiti sont les grandes gagnantes du Hura Tapairu Manihini

Tahiti, le 26 novembre 2022 – Pour la 3e édition du Hura Tapairu Manihini, cinq groupes ont concouru sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture, de mercredi à vendredi derniers, pour tenter de remporter des prix en catégories tapairu et/ou mehura. Les grands gagnants de ces deux catégories sont les troupes mexicaines, Kalohi Kamahine et Tiare Tahiti.



La scène du Grand théâtre de la Maison de la culture a accueilli cette année la 3e édition du Hura Tapairu Manihini, permettant aux groupes internationaux de participer au Hura Tapairu dans une catégorie de concours qui leur est dédiée. Pour cette nouvelle édition, cinq groupes,principalement venus du Mexique et des États-Unis, se sont présentés et ont concouru en mehura et/ou en tapairu, pour prétendre aux trois prix de ces deux catégories. Après trois jours de compétition, la remise des prix a eu lieu vendredi en milieu de soirée, après un intermède animé par le groupe de musique Ohotu.



Les prix ont été remis par les membres du jury. Pour rappel, ce dernier est présidé par Moanaura Tehei'ura et se compose également de Fabien Mara-Dinard, Alexandra Holman-Mervin, Taero Jamet, Taina Tinirauarii Mou Fat et Heifara Morienne. Par ailleurs, le président du jury a tenu à féliciter les efforts et l’investissement de ces groupes étrangers, dans la culture polynésienne.



Les Mexicains, grands gagnants de la 3e édition



Le grand gagnant de la catégorie TapairuManihini est la troupe mexicaine KalohiKamahine, suivie de la troupe américaine Hui Tarava, pour finir avec une autre troupe mexicaine,ToaRere, qui vient compléter le podium.



En catégorie mehura manihini, c’est également une troupe originaire du Mexique, Tiare Tahiti, qui remporte le premier prix. Kalohi est de nouveau primé, cette fois-ci en deuxième place, à laquelle s’ajoute le prix spécial costume. La troupe américaine Hui Tarava est encore sur le podium, en troisième place.



Le groupe Kalohi Kamahine, qui s’est produit lors de la troisième soirée de concours, a gagné sur tous les tableaux puisqu’il remporte trois prix : la première place en tapairu manihini, la deuxième place en mehura manihini et le prix spécial costume.





Rendez-vous lors de la 4e édition du Hura Tapairu Manihini pour continuer de découvrir les adeptes internationaux du ‘ori tahiti.



