Les trois randonneurs retrouvés à Hiva Oa

PAPEETE, 5 septembre 2019 - Les trois randonneurs portés disparus en montagne à Hiva Oa ont été retrouvés sains et saufs ce mercredi soir.



Les trois randonneurs portés disparus depuis dimanche dans la vallée de Hanamanu, à Hiva Oa aux Marquises, ont été repérés et hélitreuillés sains et saufs, mercredi en début de soirée, comme l’on annoncé nos confrères de Radio 1.



Ils campaient autour d’un feu non-loin du col situé entre Hanamanu et Atuona et ont assez rapidement été localisés par l’hélicoptère inter-armées Dauphin spécialement dépêché de Tahiti sur zone. D’après les déclarations recueillies sur place, les trois hommes se seraient égarés dimanche après avoir quitté par mégarde le chemin de randonnée en empruntant un sentier sauvage.



Mercredi, les opérations de recherche ont mobilisé une quinzaine de personnes sur cette île du sud de l’archipel des Marquises : agents communaux, pompiers, gendarmes, chasseurs, etc.



“Je sais qu’il y a de beaux paysages à visiter dans cette vallée, mais il est irresponsable de partir sans guide pour ce genre de randonnée”, prévient jeudi Etienne Tehaamoana, le maire de Hiva Oa. “C’est une chance qu’on les ai retrouvés vivants. C’est une vallée avec plusieurs précipices et qui est sillonnée par des sentiers sauvages. Même les Marquisiens s’y perdent, alors des voileux qui viennent tout juste d’arriver…”



Les trois hommes étaient partis dimanche après-midi munis d'une seule bouteille d'eau et d'un équipement rudimentaire.