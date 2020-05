Les tour-opérateurs français reportent tous les départs jusqu'au 26 juin

Paris, France | AFP | vendredi 14/05/2020 - Les tour-opérateurs français ont annoncé vendredi reporter tous les départs prévus jusqu'au 26 juin, en raison des effets liés à la pandémie de Covid-19 et notamment la fermeture des frontières.



Jeudi, le gouvernement a annoncé que les Français pourraient partir en vacances en France en juillet et en août, en dépit de l'épidémie, mais l'incertitude demeure sur la réouverture des frontières, à l'intérieur de l'Europe comme ailleurs.



"Compte tenu de la situation sanitaire et des circonstances inévitables et exceptionnelles qui imposent des restrictions de voyage, tous les départs jusqu'au vendredi 26 juin 2020 inclus sont reportés", indique dans un communiqué le syndicat Seto, qui représente l'essentiel des tour-opérateurs français.



Il précise que cette disposition pourra être "adaptée en fonction des possibilités de réouvertures de destinations".



A eux seuls l'an dernier, les tour-opérateurs membres du Seto (quelque 70 acteurs, dont TUI France, Voyageurs du Monde, Kuoni, Costa Croisières, etc.) ont fait voyager 6,3 millions de clients.



La toute première restriction en raison de l'épidémie avait été émise le 26 janvier par le Seto, et concernait les voyages organisés vers la Chine.