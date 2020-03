Les stocks à la hauteur des anxieux

“C’est clair que depuis deux jours, il y a plus de monde, il y a eu un premier pic peu de temps après l’annonce et depuis, les gens viennent”, note un commerçant.

Et c’est ainsi que les pâtes, le riz, l’huile, le punu pua’atoro, le sucre, les bouteilles d’eau s’entassent dans les cabas et les caddies. “Les gens achètent surtout des produits de première nécessité. On laisse les sacs de riz, de farine, les packs de lait, au milieu du magasin sur les palettes pour que ce soit plus facilement accessible. On réachalande aussi les rayons plus souvent. Les gens ont peur de manquer, ils créent la pénurie en achetant dix paquets de pâtes d’un coup”, remarque Patrick, un responsable d’un grand magasin d’alimentation à Faa’a, avant d’ajouter. “On avait anticipé cela, on a fait des stocks et le temps que les gens mangent tous leurs paquets de riz ou de pâtes, normalement les bateaux auront le temps d’arriver avec de nouveaux stocks”, souligne Patrick, qui dans un petit sourire, confie que dans son magasin, les gens ne se ruent pas sur le papier toilette !

Dans ce magasin, où les employés sont en contact avec les clients, ils portent des gants de protection et nettoient leurs caisses toutes les heures avec du vinaigre.