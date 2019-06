Les souverainistes commémorent le 29 juin 1880

FAAA, 29 juin 2019 - Comme chaque année, une commémoration empreinte de solennité et de tristesse a été organisée devant la stèle de Tavararo.



Une marche bercée par des chansons tristes était organisée depuis la mairie de Faa'a en direction de la stèle de Tavararo, samedi en début de soirée. Comme le Tavini Huiraatira a organisée une cérémonie afin de marquer le deuil des Tahitiens morts en 1844 lors d'affrontements avec les forces coloniales françaises, et de la date de l'acte d'annexion de Tahiti à la France, le 29 juin 1880. Des chants, une prière et le dépôt d'une gerbe et un discours du maire de Faa'a, ont ponctué cette cérémonie.



Loin du faste de la Fête de l'autonomie, seules quelques dizaines de personnes ont participé à la commémoration du 29 juin à Faa'a.