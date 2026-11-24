“On a découvert un peu plus de choses”. Patricia Jennings, présidente de la commission de la santé, reconnaît que cette rencontre avec les soignants lui a permis de mieux mesurer l'ampleur des difficultés. crédit photo SD
Tahiti, le 24 novembre 2026 – À deux jours du début de l'examen du budget 2027 en commission, les soignants poursuivent leur tournée des élus de Tarahoi. Après les responsables des groupes politiques la semaine dernière, c'est une poignée d'élus Tavini, autour de Patricia Jennings, qui les a reçus ce mardi matin. Objectif : les sensibiliser à l'urgence d'un système de santé au bord de la rupture, et peser sur les arbitrages budgétaires à venir. Car Moetai Brotherson aura beau brandir l'argument de la soutenabilité financière, sans majorité à Tarahoi, ce sont les élus qui auront le dernier mot. Et les soignants l'ont bien compris.
La grève est suspendue, mais la bataille est loin d'être terminée. Faute d'avoir obtenu satisfaction auprès du gouvernement, l'intersyndicale de la santé continue de porter ses revendications auprès des élus de Tarahoi. Jeudi dernier, elle rencontrait les responsables des différentes formations politiques, du Tapura à Ahip en passant par le Tavini. Ce mardi, Tony Tekuataoa, chef des urgences au CHPF, et plusieurs représentants des soignants ont poursuivi leur travail de sensibilisation auprès d'élus Tavini, notamment ceux de la commission de la santé, présidée par Patricia Jennings. Hinamoeura Morgant-Cross, désormais non inscrite, participait également aux échanges.
Une réunion de près de deux heures et demie pour rappeler l'urgence, mais surtout les conséquences très concrètes du manque de personnel. “Le système de santé est en train de s'effondrer”, martèle Tony Tekuataoa qui continue de pointer un turn-over de 71 % au CHPF, des médecins qui se succèdent sans pouvoir assurer le suivi des patients, et des évacuations sanitaires qui se multiplient faute de soignants dans les îles. “Quand on fait 23 recrutements de chirurgiens sur trois postes en un an, ça ne fonctionne pas.” Et de prévenir : “Le système est en train de craquer, et donc l'urgence est réelle.”
Le problème, insiste-t-il, ne se résume pas aux rémunérations des praticiens hospitaliers. L'intersyndicale réclame un statut unique pour l'ensemble des praticiens de santé publique, des revalorisations pour les catégories B, C et D et des moyens humains supplémentaires. Avec un argument économique : “Le dysfonctionnement, ça coûte de l'argent.” Car faute d'investir suffisamment dans les personnels, le Pays doit multiplier les remplacements et les évacuations sanitaires, avec une facture qui peut finalement s'avérer plus lourde.
Les quatre milliards face aux priorités du Pays
Mais à Tarahoi, c'est désormais sur le terrain budgétaire que se joue une bonne partie du conflit. Lors de son remaniement ministériel, le 16 novembre, Moetai Brotherson avait ironisé sur les élus prêts à soutenir les revendications des soignants : “Quand j'entends que certains ont promis quatre milliards, je me dis qu'ils ont gagné au loto”, avait-il dit avant de rappeler qu'il ne s'agissait pas d'une dépense ponctuelle, mais de quatre milliards à financer chaque année.
Un argument qui n'a manifestement pas convaincu Patricia Jennings. La présidente de la commission de la santé reconnaît la question de la soutenabilité financière, mais renvoie le gouvernement à ses propres arbitrages. “Quand tu penses que pour renouveler les sièges d'ATN, on nous a demandé quatre milliards, alors où est la priorité ?” Et d'interroger : “Est-ce qu'on va privilégier également nos ponts, nos routes, au détriment de la santé de nos patients ?”
Pour l'élue Tavini, il y a donc matière à examiner les lignes budgétaires afin de dégager des marges de manœuvre. Sans avancer, pour l'heure, de solution chiffrée. Même détermination chez Hinamoeura Morgant-Cross, qui estime que les élus devront “décortiquer ce budget” et chercher des crédits ailleurs. Quitte à revoir certaines priorités : “Est-ce que c'est plus urgent de refaire un trottoir, de faire une piste cyclable ? Ou peut-être de soigner des gens qui sont en train d'être très mal soignés ou dans leur vie en péril ?”
L'ancienne élue Tavini ne ménage pas davantage le président du Pays, qu'elle juge “totalement fermé” aux revendications. Et lui rappelle au passage les rapports de force institutionnels : “Qui t'a placé là ? C'est l'assemblée. Qui peut t'enlever de ton poste ? C'est l'assemblée.” Avant d'appeler à “arrêter de politiser la santé”.
Un dialogue renoué, mais pas d'accord en vue
L'arrivée de Christelle Lecomte-Sandford au gouvernement en remplacement de Vannina Crolas semble toutefois avoir quelque peu détendu les relations avec les soignants. “On a le sentiment qu'il y a un pas qui est fait, effectivement, pour renouer le dialogue”, reconnaît Tony Tekuataoa. Mais les désaccords demeurent : “Ça ne veut pas dire que, pour l'instant, on est raccord. Il y a encore de la marge.” Quant au statut promis pour le 1er janvier 2027, le chef des urgences met en garde contre toute précipitation : “Il ne faut pas faire vite pour ne pas bien faire. En fait, il faut faire bien.” Après un an et demi de travail, il défend toujours un statut unique pour l'ensemble des praticiens de la santé publique, y compris ceux de la Direction de la santé.
Une inquiétude relayée jusque dans les rangs indépendantistes par la députée Mereana Reid Arbelot, qui a récemment écrit à Moetai Brotherson pour soutenir les revendications des personnels de santé. En parallèle, une tribune de l'association Soignons ensemble la santé – Rapa'au i te rima ora a dépassé les 1 000 signatures, réclamant des engagements financiers et un calendrier précis.
Les élus ont affiché leur soutien, les soignants ont exposé leurs urgences. À partir de jeudi, il faudra passer des paroles aux crédits. Et cette fois, sans compter sur un ticket gagnant au loto.
La grève est suspendue, mais la bataille est loin d'être terminée. Faute d'avoir obtenu satisfaction auprès du gouvernement, l'intersyndicale de la santé continue de porter ses revendications auprès des élus de Tarahoi. Jeudi dernier, elle rencontrait les responsables des différentes formations politiques, du Tapura à Ahip en passant par le Tavini. Ce mardi, Tony Tekuataoa, chef des urgences au CHPF, et plusieurs représentants des soignants ont poursuivi leur travail de sensibilisation auprès d'élus Tavini, notamment ceux de la commission de la santé, présidée par Patricia Jennings. Hinamoeura Morgant-Cross, désormais non inscrite, participait également aux échanges.
Une réunion de près de deux heures et demie pour rappeler l'urgence, mais surtout les conséquences très concrètes du manque de personnel. “Le système de santé est en train de s'effondrer”, martèle Tony Tekuataoa qui continue de pointer un turn-over de 71 % au CHPF, des médecins qui se succèdent sans pouvoir assurer le suivi des patients, et des évacuations sanitaires qui se multiplient faute de soignants dans les îles. “Quand on fait 23 recrutements de chirurgiens sur trois postes en un an, ça ne fonctionne pas.” Et de prévenir : “Le système est en train de craquer, et donc l'urgence est réelle.”
Le problème, insiste-t-il, ne se résume pas aux rémunérations des praticiens hospitaliers. L'intersyndicale réclame un statut unique pour l'ensemble des praticiens de santé publique, des revalorisations pour les catégories B, C et D et des moyens humains supplémentaires. Avec un argument économique : “Le dysfonctionnement, ça coûte de l'argent.” Car faute d'investir suffisamment dans les personnels, le Pays doit multiplier les remplacements et les évacuations sanitaires, avec une facture qui peut finalement s'avérer plus lourde.
Les quatre milliards face aux priorités du Pays
Mais à Tarahoi, c'est désormais sur le terrain budgétaire que se joue une bonne partie du conflit. Lors de son remaniement ministériel, le 16 novembre, Moetai Brotherson avait ironisé sur les élus prêts à soutenir les revendications des soignants : “Quand j'entends que certains ont promis quatre milliards, je me dis qu'ils ont gagné au loto”, avait-il dit avant de rappeler qu'il ne s'agissait pas d'une dépense ponctuelle, mais de quatre milliards à financer chaque année.
Un argument qui n'a manifestement pas convaincu Patricia Jennings. La présidente de la commission de la santé reconnaît la question de la soutenabilité financière, mais renvoie le gouvernement à ses propres arbitrages. “Quand tu penses que pour renouveler les sièges d'ATN, on nous a demandé quatre milliards, alors où est la priorité ?” Et d'interroger : “Est-ce qu'on va privilégier également nos ponts, nos routes, au détriment de la santé de nos patients ?”
Pour l'élue Tavini, il y a donc matière à examiner les lignes budgétaires afin de dégager des marges de manœuvre. Sans avancer, pour l'heure, de solution chiffrée. Même détermination chez Hinamoeura Morgant-Cross, qui estime que les élus devront “décortiquer ce budget” et chercher des crédits ailleurs. Quitte à revoir certaines priorités : “Est-ce que c'est plus urgent de refaire un trottoir, de faire une piste cyclable ? Ou peut-être de soigner des gens qui sont en train d'être très mal soignés ou dans leur vie en péril ?”
L'ancienne élue Tavini ne ménage pas davantage le président du Pays, qu'elle juge “totalement fermé” aux revendications. Et lui rappelle au passage les rapports de force institutionnels : “Qui t'a placé là ? C'est l'assemblée. Qui peut t'enlever de ton poste ? C'est l'assemblée.” Avant d'appeler à “arrêter de politiser la santé”.
Un dialogue renoué, mais pas d'accord en vue
L'arrivée de Christelle Lecomte-Sandford au gouvernement en remplacement de Vannina Crolas semble toutefois avoir quelque peu détendu les relations avec les soignants. “On a le sentiment qu'il y a un pas qui est fait, effectivement, pour renouer le dialogue”, reconnaît Tony Tekuataoa. Mais les désaccords demeurent : “Ça ne veut pas dire que, pour l'instant, on est raccord. Il y a encore de la marge.” Quant au statut promis pour le 1er janvier 2027, le chef des urgences met en garde contre toute précipitation : “Il ne faut pas faire vite pour ne pas bien faire. En fait, il faut faire bien.” Après un an et demi de travail, il défend toujours un statut unique pour l'ensemble des praticiens de la santé publique, y compris ceux de la Direction de la santé.
Une inquiétude relayée jusque dans les rangs indépendantistes par la députée Mereana Reid Arbelot, qui a récemment écrit à Moetai Brotherson pour soutenir les revendications des personnels de santé. En parallèle, une tribune de l'association Soignons ensemble la santé – Rapa'au i te rima ora a dépassé les 1 000 signatures, réclamant des engagements financiers et un calendrier précis.
Les élus ont affiché leur soutien, les soignants ont exposé leurs urgences. À partir de jeudi, il faudra passer des paroles aux crédits. Et cette fois, sans compter sur un ticket gagnant au loto.