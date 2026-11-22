

Santé, la réforme sinon rien

Tahiti, le 22 novembre 2026 - La semaine passée, la députée indépendantiste, Mereana Reid Arbelot, a interpellé par courrier le président du Pays, Moetai Brotherson, au sujet des revendications des personnels soignants en Polynésie française. Une prise de position saluée par l’intersyndicale des personnels soignants.



Après deux semaines de mouvement social, les personnels de santé, du CHPF à la Direction de la santé, ont mis leur grève en mode pause, sans pour autant avoir signé de protocole de sortie de crise.



Alors que les discussions, économiques pour la plupart, balancent entre les préconisations prévues dans le projet de budget 2027, et les promesses réalisées par les présidents de groupes politiques à l’assemblée de la Polynésie française, la députée Mereana Reid Arbelot réaffirme, dans un courrier adressé au président du Pays, “que la santé publique doit constituer une priorité absolue de notre action politique”.



L’élue de l’Assemblée nationale estime à son tour que “pour faire face, notre système de soins doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires”. “Face à cette réalité, il est urgent de s'interroger sur les causes profondes de notre manque d'attractivité. Les conditions d'accueil, de recrutement et d'exercice proposées en Polynésie française demeurent largement en deçà de celles offertes dans l’Hexagone et les départements et régions d'outre-mer. Même nos jeunes médecins polynésiens, pourtant attachés à leur Pays, sont naturellement conduits à faire ce choix”, récapitulait l’élue dans son courrier à Moetai Brotherson, demandant “que leurs revendications puissent trouver, auprès de votre gouvernement, une réponse à la hauteur de l’urgence”.



Cette prise de position a ravi l’intersyndicale des personnels soignants qui, dans un communiqué envoyé aux rédactions dimanche, rappelle à son tour qu’elle attend des actes dans le prochain budget du Pays pour rendre la profession à nouveau attractive par rapport à la métropole et les autres territoires d’outre-mer, et qu’une réforme doit accompagner ces revendications pour une application au 1er janvier 2027. Une réforme qui ne convainc toujours pas les professionnels du secteur. “Pour l'intersyndicale, les arbitrages intervenus lors du passage au Conseil supérieur de la fonction publique ont vidé de sa portée le projet élaboré avec le ministère de la Santé. La version qui en est issue n'apporte aucun gain significatif d'attractivité. Pire, elle témoigne d'un profond manque de considération pour la profession, voire d'une méconnaissance réelle du métier de soignant”, rappelle le communiqué.



L'intersyndicale sera reçue par le groupe Tavini Huiraatira le mardi 24 novembre au matin. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité de la réunion du 29 octobre, organisée à l'initiative d'Antony Géros, président de l’assemblée.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 22 Novembre 2026 à 16:30 | Lu 392 fois



