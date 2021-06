Les recours des Sabena attendront

Sur le plan judiciaire, les procédures en référé engagées par la CSTP-FO pour le compte des salariés de Sabena Technics devant le tribunal du travail et le tribunal civil sont toujours en instance. Les deux audiences programmées lundi matin ont fait l’objet de décisions de renvoi. Le tribunal du travail a fixé à jeudi 10 juin l’audience de mise en état du recours en référé intenté par 61 salariés de Sabena Technics. Après avoir échoué à renouveler le marché public , la filiale polynésienne de Sabena Technics ne sera plus en charge de la maintenance des cinq Falcon Gardian de la Marine à compter du 30 juin. Directement menacés par une perte d’emploi, les salariés de l’entreprise demandent l’application d’une disposition du code du travail selon laquelle le repreneur, Jet aviation, a l’obligation de reprendre l’ensemble des contrats de travail dans le cadre du transfert de cette activité de maintenance. Disposition que soutient la direction nationale de Sabena Technics, mais à laquelle s’oppose Jet aviation. L’autre procédure est intentée en référé au plan collectif par le syndicat CSTP-FO, devant le tribunal civil. Un renvoi d’audience a également été prononcé lundi pour cette dernière. La nouvelle audience est fixée à lundi 14 juin. Dans cette seconde procédure, les salariés de Sabena Technics demandent une pleine application de la convention collective du transport aérien.Parallèlement, un nouveau comité d’entreprise extraordinaire est programmé ce mercredi en présence du président exécutif du groupe Sabena Technics, Philippe Rochet. En jeu : la recherche d’une issue de sortie rapide et négociée au mouvement de grève qui mobilise 70% du personnel de l’entreprise depuis le 7 mai dernier et paralyse le fonctionnement de l’entreprise. Les salariés de Sabena attendent que leur soit présenté un projet de plan de départ volontaire : "Quelque chose de correct, histoire que l’on ne parte pas nu", commente le délégué syndical CSTP-FO, Terii Jaulim. "Certains salariés travaillent depuis 25 ans pour TAT-Sabena. On est déterminé à faire valoir nos droits." Au nombre de leurs revendications : Deux mois de salaire brut par année d'ancienneté pour les départs concertés. "On a l’impression que la direction de Sabena fait trainer les négociations en espérant que la justice ordonnera le transfert des contrats", estimait cependant lundi matin Pierre Penlae, le président du CE de la filiale tahitienne de Sabena Technics.