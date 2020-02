Les principaux lauréats de la 45e cérémonie des César

Paris, France | AFP | vendredi 28/02/2020 - Voici la liste des films et des artistes récompensés dans les principales catégories lors de la 45e cérémonie des César, qui s'est déroulée vendredi soir salle Pleyel à Paris.





Meilleur film: "Les Misérables" de Ladj Ly

Meilleure réalisation: Roman Polanski pour "J'Accuse"

Meilleure actrice: Anaïs Demoustier dans "Alice et le maire"

Meilleur acteur: Roschdy Zem dans "Roubaix, une lumière"

Meilleure actrice dans un second rôle: Fanny Ardant dans "La belle époque"

Meilleur acteur dans un second rôle: Swann Arlaud dans "Grâce à Dieu"

Meilleur espoir féminin: Lyna Khoudri pour "Papicha"

Meilleur espoir masculin: Alexis Manenti pour "Les Misérables"

Meilleur premier film: "Papicha" de Mounia Meddour

Meilleur scénario original: Nicolas Bedos pour "La belle époque"

Meilleure adaptation: Roman Polanski et Robert Harris pour "J'Accuse"

Meilleure musique originale: Dan Levy pour "J'ai perdu mon corps"

Meilleur film étranger: "Parasite" de Bong Joon-ho

Meilleur film d'animation: "J'ai perdu mon corps" de Jérémy Clapin

Meilleur documentaire: "M" de Yolande Zauberman

Meilleur décor: Stéphane Rozenbaum pour "La belle époque"

Meilleur costume: Pascaline Chavanne pour "J'Accuse"

César du public: "Les Misérables" de Ladj Ly