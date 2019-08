L’Aranui 6 obtient sa défiscalisation locale

PAPEETE, le 31 juillet 2019 – Le compte-rendu du conseil des ministres de mercredi confirme qu’un agrément fiscal à hauteur de 3,33 milliards de Fcfp a été accordé par le Pays pour la construction de l’Aranui 6.



Le conseil des ministres de mercredi annonce pas moins de 9,2 milliards de Fcfp d’investissements agréés en défiscalisation locale. Sept projets ont été validés « plus particulièrement dans le développement de l’économie bleue, dans les domaines de la croisière, du charter nautique et du mareyage », indique le compte-rendu du conseil.



Le plus gros agrément accordé concerne le futur navire Aranui 6 qui viendra compléter d’ici deux à trois ans la flotte de cargo-mixte de la compagnie qui dessert actuellement régulièrement les Tuamotu et les Marquises. Le montant du crédit de défiscalisation pour ce projet est de 3,33 milliards de Fcfp. Et une demande de défiscalisation nationale est toujours en cours d’examen.



Par ailleurs, le Pays a accordé des agréments fiscaux pour quatre nouveaux projets de navires destinés au charter nautique, pour un montant total de 498,5 millions Fcfp et un projet de construction d’un atelier de mareyage, pour un montant de 288 millions Fcfp. Enfin, le secteur agricole est également soutenu, avec un agrément fiscal d’un montant de 46,2 millions Fcfp.