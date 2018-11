Les premiers gagnants du jeu Happy Xmas tirés au sort

PAPEETE, 30 novembre 2018 - La Pacifique des jeux a procédé jeudi au tirage des 21 premiers gagnants du jeu concours Happy Xmas. Le prochain tirage au sort est prévu jeudi prochain.



Pour participer, il fallait joindre cinq tickets non gagnants des jeux Coco Bingo, Emeraude, Ia Orana, ou ‘Ori Tahiti à un bulletin de participation disponible dans le Tahiti Infos tous les jours. Le tirage au sort a eu lieu en direct sur les ondes de Radio 1 et Tiare FM, en duplex depuis le salon de la Beauté et du bien-être, place Toata.



La gagnante du circuit panoramique en hélicoptère d’une durée de 10 minutes pour deux personnes offert par Tahiti Nui Helicopters est Faustina. Marcella, Naomi, Arieta, Jobrida, Raimana remportent chacun un maxi pack composé d’un téléphone Energizer E500 et de deux cartes SIM vodacard 650 et vodacard internet de 1 Go offerts par Vodafone. Les magasins Champion offrent à Emmanuela, Line, Vaihere, Jean Pierre, Tinarei un bon d’achat d’une valeur de 5 000 Fcfp. Linda, Roiti, Naea, Tamamiria, Aruarii remportent un bon de carburant à utiliser dans les stations Shell et Pacific d’une valeur de 5 000 Fcfp. Paolo, Charlie, Linda, Cindy et Maeva ont eu la chance de gagner une pochette cadeau de tickets à gratter offert par la Pacifique des Jeux.