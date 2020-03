Les pompiers tirent la sirène d'alarme

Tahiti le 08 mars 2020 - C'est la grogne du côté des pompiers du fenua. Les agents organisent une marche mardi et dénoncent le copier-coller des textes métropolitains pour réglementer leur profession de moins en moins attrayante.



Les pompiers du fenua organisent une marche pacifique mardi. Les agents tirent la sonnette d’alarme, contre certaines réglementations les concernant et qui "risquent de mettre en péril le métier". "Les jeunes voient qu'ils n'ont pas d'avenir dans ce métier puisqu'ils ne peuvent évoluer dans leur carrière. Nous subissons une fuite des effectifs, et beaucoup pensent déjà à changer de filière. C'est de cela dont on a peur. Nous, ce qui nous inquiète, c'est surtout la population car le jour où il n'y aura plus de pompier on fait comment ?", regrette le chef pompier de la commune de Faa’a, Charles Vana'a.

Les soldats du feu demandent à ce que ces textes de métropole ne soient pas mis automatiquement appliqués au fenua. "On refuse le copier-coller. Il faut que les textes soient adaptés au fenua". Charles Vana’a rappelle que des travaux sur les modifications de textes ont débuté l'an dernier avec la protection civile et le haut-commissariat et regrette qu'il n'y ait qu'un seul texte qui ait été modifié. "Pour nous, cela a pris un peu trop de temps. On a demandé à accélérer les choses mais ce ne sont que des promesses et pire nos réunions sont à chaque fois reportées".