Les "peg dolls" de La Licorne tropicale naissent à Taha'a

PAPEETE, le 7 mars 2019 - Vivianne est installée sur l'île de Taha'a. Là-bas, elle monte puis peint des "peg dolls", des poupées en bois de dimensions variables. Ces poupées sont imaginées pour les jeux d'enfants ou pour décorer les fare des grands. Leur avantage? Elles durent dans le temps.



Les "peg dolls" sont des poupées en bois. Pour les enfants ce sont des jeux, solides et résistants dans le temps. Pour les grands, résidants, ce sont des objets de décoration pour leur fare, des souvenirs pour les touristes de passage. Pour Vivianne de la Licorne tropicale, ce sont des médiums. Ils lui permettent de créer et s'exprimer.



Une passion grandissante



" Je dessine depuis tout le temps. J'ai essayé de très nombreux supports et techniques, toile, figurine en pâte polymère, sculpture, bijou, aquarelle… ", explique-t-elle. Sa passion n’a fait que grandir, année après année.



Un jour, elle s'est mise à créer des peg dolls. Elle reçoit les différentes parties de ses œuvres en devenir (conçues chacune à partir de bouleau ou d'arable), les assemble puis, elle donne naissance à ses poupées à Taha'a où elle est installée. Elle dessine les costumes, les traits de visage, les peint.



" Je pars de rien, j'ai des morceaux de bois unis et je finis par créer des personnages issus de la culture locale polynésienne, de fictions cinématographiques, d’animations, d’histoires, de contes de fées ou, tout simplement, de mon imagination. "



Viviane est née en France. " Mais je me suis installée en Polynésie française dans mon enfance avec mes parents. "



Après avoir obtenu un Master en littérature à l’université de Papeete, elle a voyagé " pour le travail et pour les études (Angleterre, Québec, …) ". Elle a commencé une thèse en littérature, art de la scène et de l'écran à l'université de Laval, Québec, intitulée : la mutation des contes merveilleux dans les séries télévisées. Elle reste en cours.



" Mes études en littérature et cinéma au Canada ont été ponctuées par des découvertes et expériences artistiques, si bien que ma thèse a été mise de côté ", explique-t-elle



Des objets personnalisables



Vivianne réalise également des porte-clés, des colliers, des boîtes à dents avec des peg dolls. Une partie de ses créations sont disponibles à Moorea chez Moō Boutique & Gallery. Ils sont à la vente sur son site internet. Ceux qui le souhaitent peuvent faire des commandes spéciales et personnalisées.