“Les pêcheurs ne profitent pas de ce système”

Tahiti, le 21 avril 2020 - Jaros Otcenasek, le président du syndicat des pêcheurs, et ​Moana Maamaatuaiahutapu, armateur d'un thonier, reviennent en interview sur le prix du thon pendant cette période de crise et de confinement.



Comment expliquez-vous les prix élevés du thon en magasin alors qu'il a été placé en PPN ?



“Cela vient du fait que dans le thon, il y a différentes classifications selon la qualité du poisson, ce que la nouvelle réglementation n'a pas prévu. Par exemple, un thon obèse n'aura pas la même qualité qu'un thon jaune. Si les supermarchés achètent au même prix n'importe quelle espèce auprès des pêcheurs, c'est sur les étals qu'ils vont mettre le prix réel du poisson selon sa qualité. Et les prix élevés s'expliquent aussi parce qu'il y a très peu de bateaux qui sortent en campagne.

Ce système dans les tous les cas ne profite pas aux pêcheurs, parce que nous vendons notre poisson à un prix fixe. On le vend entre 450 et 600 Fcfp le kilo.”