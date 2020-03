Les parcs Aorai Tini Hau et Paofai fermés

Tahiti, le 20 mars 2020 – Les parcs Aorai Tini Hau et Paofai ont été fermés au public depuis ce vendredi, 8 heures, en raison de la propagation du coronavirus.



À la suite des mesures annoncées par l’État et le Pays pour endiguer la propagation du coronavirus sur le territoire polynésien, le service des Parcs et Jardins et de la Propreté a annoncé que les parcs Aorai Tini Hau et Paofai ont été fermés depuis ce vendredi matin, 8 heures. Ces deux sites s’ajoutent donc à la liste des sites touristiques et de loisirs qui ont d’ores et déjà été fermés depuis jeudi soir.