

Les outremers, un laboratoire d’innovations économiques

Tahiti, le 11 janvier 2026 - Dans une tribune collective publiée jeudi dans le journal Les Echos, William Kavacic, professeur en droit à l’université George Washington, Sean Ennis, professeur à l’université East Anglia Business school, Johanne Peyre, présidente de l’Institute for small markets in law and economics, Yannick Lecornu, son secrétaire général, et le sénateur Teva Rohfritsch militent pour un meilleur développement des politiques publiques fondées sur la stratégie. “Les outremers ne souffrent pas d'un excès de régulation en tant que tel, mais d'un défaut d'adaptation des modèles économiques et institutionnels qui leur sont appliqués”, rappellent-ils dans cette tribune.



“Ces économies constituent, par leur taille, des espaces d'expérimentation uniques”, expliquent les auteurs du texte. “Les décisions publiques y produisent des effets rapides, observables, mesurables. À ce titre, elles pourraient être des laboratoires avancés de régulation économique, de politique de concurrence et d'innovation publique.”



Sans verser dans le systématisme de l’expérimentation, les cinq rédacteurs proposant de s’affranchir des fuseaux horaires et des distances entre l’État et ses dépendances, pour casser les “quatre angles morts” qu’ils énumèrent : “Le premier tient au déficit de données économiques fiables, homogènes et comparables (…). Le deuxième relève d'une gouvernance éclatée. (…) Le troisième réside dans une insuffisante prise en compte des bassins de vie régionaux des territoires ultramarins.” Enfin, persiste l'illusion de solutions uniformes qui consistent à “appliquer à des économies insulaires de petite taille des dispositifs conçus pour de grands marchés continentaux” et qui conduisent à “des effets contre-productifs, freinant l'investissement et l’innovation”.



“Les territoires ultramarins ne sont pas des territoires ‘à handicap’, mais des territoires de solutions, à condition d'assumer une régulation proportionnée, fondée sur l'expérimentation, l'évaluation et l’adaptation”, plaident finalement les auteurs de la tribune. “Les outremers ne doivent plus être considérés comme une périphérie. Ils constituent un révélateur stratégique de notre capacité collective à penser des politiques publiques différenciées, efficaces et responsables.”



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 11 Janvier 2026 à 13:31




