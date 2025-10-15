

Les nageurs prêts pour la 4e édition de la TSD

Tahiti, le 6 novembre 2025 - Samedi 8 novembre aura lieu le lancement de la quatrième édition de la Tahiti Swimming Dream (TSD), la grande compétition en eaux libres du Fenua. Avec trois épreuves dont la mythique traversée entre Tahiti et Moorea, la TSD devient un événement incontournable du sport en Polynésie. La dernière course, qui se déroulera le samedi 22 novembre entre Taha’a et Raiatea, montre bien la volonté de la Fédération polynésienne de natation de promouvoir son sport dans tout le territoire. Une belle initiative dont le succès n’est plus à prouver.



Samedi matin, à 6 heures, sera donné le coup d’envoi de la 4e édition de la Tahiti Swimming Dream (TSD). Les 42 nageurs inscrits sur le premier défi s’élanceront des trois pontons à Punaauia pour tenter de rallier la plage de Temae à Moorea le plus vite possible. En solitaire ou en équipe, hommes et femmes mélangés, âgés de 13 à 60 ans, vont vivre, une fois de plus, une aventure incroyable.



Le retour du recordman de l’étape



Cette année, la présence du recordman de l’étape, Naël Roux, va pimenter la course. En 2023, le nageur polynésien avait parcouru les 24 km en 5 heures et 38 minutes. Un exploit que le jeune homme de 19 ans n’est pas prêt d’oublier : “J’ai vécu un moment extraordinaire. C’est un accomplissement personnel que de relever ce défi et surtout d’aller au bout. On ne pense pas forcément au temps que l’on va faire, on a simplement envie de terminer la course.”



Pour Naël, champion de natation connu et reconnu au Fenua et à l’étranger, cette aventure revêt une autre dimension : “Quand j’ai fait le parcours la première fois en 2023, j’avais l’habitude de faire des courses en eaux libres, comme les championnats de France, mais c’était sur des distances plus courtes. Mais 24 km, c’est autre chose. Je nage depuis très longtemps et je m’entraîne énormément donc c’est un plus quand tu te lances dans ce genre de course, mais il a fallu aussi mettre du spécifique dans les contenus car nager pendant plus de cinq heures dans l’océan n’a rien d’évident.”



Après une petite parenthèse lors de la dernière édition, Naeë revient cette année pour tenter une nouvelle fois la traversée : “L’année dernière, j’étais en métropole pour mes études. Cette année, je suis là et j’ai vraiment envie de revivre cette magnifique course. Je m’entraîne entre 14 et 15 km en ce moment. C’est la période qui veut ça car on n’a pas de compétitions, donc on peut nager plus. C’est pour ça que cette course tombe bien pour moi, je peux m’y consacrer.”



Et comme en 2023, le recordman de l’épreuve ne sera pas seul. Cette fois-ci, ce sera Alexandre Dubris qui sera aussi en individuel. À leurs côtés, dix équipes de quatre nageurs tenteront de relier Tahiti à Moorea.



La nouveauté Lagoon Race



Cela annonce une belle journée pour la natation polynésienne, surtout que dans le même temps, des courses seront organisées dans le lagon de Moorea pour permettre à tous les amoureux de ce sport de participer à la fête : “C’est la nouveauté cette année. On s’est associé avec le club de Moorea Natation pour animer des courses dans le lagon. Il y aura plusieurs distances : 1 km, 500 m, 100 m en individuel ou en équipe. Cette Lagoon Race est une super initiative car sur ce grand événement de la Tahiti Swimming Dream, l’important, c’est d’unifier toute la natation polynésienne. Sur la grande course, on a une équipe de Bora Bora cette année, on est très contents de les avoir avec nous.”



Pour Sylvain Roux, le cadre technique de la fédération, ce lien entre les îles doit rester intact : “La course entre Taha’a et Raiatea fait pleinement partie de la TSD. C’est le club de natation du Tapioi à Raiatea qui s’occupe de l’organiser et c’est une très bonne chose. Nous soutenons complètement cette initiative car c’est un travail d’équipe entre les clubs et la fédération. Nous nous déplaçons avec des nageurs mais aussi avec des administratifs qui vont aider au bon déroulement de la course.”



La Chanel Race entre Raiatea et Taha’a



Troisième et dernier événement de la Tahiti Swimming Dream, la traversée entre Raiatea et Taha’a, longue de 5,5 km, qui aura lieu le samedi 22 novembre, est aussi un moment de partage et d’échange, car elle peut être réalisée en solo mais aussi en équipe : “C’est l’occasion de vivre une expérience unique. Avec la fédération, nous partons avec un groupe de nageurs du CPP (centre de performance polynésien, NDLR), mais il y a aussi des clubs qui se joignent à nous ou des nageurs qui viennent avec leurs parents. On organise le déplacement et l’hébergement sur place. L’année dernière, il y avait des nageurs qui étaient venus par leurs propres moyens pour participer à cette course. C’est ce qui fait la beauté de cet événement.”



Entre exploit, performance, convivialité et rassemblement, la Tahiti Swimming Dream atteint ses objectifs chaque année pour le plus grand bonheur de tous.





Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 6 Novembre 2025 à 14:49 | Lu 151 fois



