

Les moins de 16 ans sont fixés

Tahiti, le 19 février 2026 - Les tirages au sort des championnats de football d’Océanie en catégorie U16 masculin et féminin ont été effectués à la maison de l’OFC-Te Kahu O Kiwa à Auckland. Les équipes de Tahiti connaissent désormais leurs adversaires. Pour les garçons, la compétition se déroulera du 12 au 25 juillet 2026 en Papouasie Nouvelle-Guinée, tandis que les filles tenteront de décrocher le titre aux îles Salomon, du 6 au 19 septembre.



La saison de football en Océanie est bien lancée. Entre la Pro League, première compétition des clubs professionnels, et les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 de la zone, l’Oceania Football Confederation (OFC) a fort à faire. Car les compétitions ne s’arrêtent pas aux seniors. Les jeunes ont aussi droit à leurs championnats. En juillet et en septembre 2026 auront lieu les championnats océaniens pour les filles et les garçons. Et nous connaissons maintenant leurs adversaires.



Seule l’équipe masculine devra attendre la fin des qualifications pour découvrir qui prendra le dernier ticket. En effet, nos Tahitiens sont directement qualifiés pour le tournoi final qui se déroulera du 12 au 25 juillet en Papouasie Nouvelle-Guinée et retrouveront la Nouvelle-Zélande, les îles Salomon et l’invité surprise dans le groupe B. La dernière place sera attribuée au Vanuatu, aux îles Cook, aux Samoa américaines ou aux Tonga après le tournoi qualificatif qui se déroulera en mars.



Le groupe A, quant à lui, sera composé de la Nouvelle-Calédonie, des Fidji, de la Papouasie Nouvelle-Guinée et des Samoa.



Grosse poule pour nos Hine Taure’a



Chez les filles, c’est aux îles Salomon que se passera la compétition du 6 au 19 septembre. Le tirage au sort les a positionnées dans le groupe B. Même si elles évitent l’ogre néo-zélandais, elles vont devoir faire face aux Tonga, aux Samoa et surtout à leurs rivales de toujours, la Nouvelle-Calédonie.



Dans l’autre groupe, nous retrouvons donc l’épouvantail de ce championnat, la Nouvelle-Zélande, mais aussi les îles Salomon et les Fidji. La dernière place sera attribuée au vainqueur du tournoi qualificatif qui opposera la Papouasie Nouvelle-Guinée, les Samoa américaines et les îsles Cook.



Des matchs intenses et relevés en perspective pour deux belles générations du football polynésien.





