

Les migrations expliquées par la course à l’eau

Tahiti, le 17 décembre 2025 - Selon une récente étude des universités de Southampton et d'East Anglia, un bouleversement climatique pourrait être à l'origine des grandes traversées du Pacifique il y a 1 000 ans.



Il y a environ 1 000 ans, un important bouleversement climatique a modifié la répartition des précipitations dans le Pacifique Sud, rendant les îles occidentales comme les Samoa et les Tonga plus sèches tandis que les îles orientales comme Tahiti devenaient de plus en plus humides, explique une nouvelle étude de l’université de Southampton et l’université d'East Anglia (UEA) en Angleterre. Selon cette étude, de nouvelles preuves, issues de cires végétales conservées dans les sédiments insulaires, montrent que ce changement a coïncidé avec la dernière grande vague d'expansion polynésienne vers l'est.



Leurs recherches suggèrent en effet que l'assèchement progressif de certaines régions occidentales a pu pousser les communautés à rechercher des îles aux précipitations plus régulières.



L'équipe de recherche indique que les îles habitées de Polynésie occidentale, notamment les Samoa et les Tonga, ont connu un assèchement au fil du temps. Parallèlement, les îles plus à l'est, en Polynésie orientale, comme la Polynésie française (Tahiti), sont devenues progressivement plus humides, ce qui les a potentiellement rendues plus attractives pour l'habitation et l'agriculture.



Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'une collaboration plus vaste entre Southampton et l'UEA, appelée PROMS (Pacific Rainfall over Millennial Timescales), qui étudie l'évolution des précipitations dans le Pacifique sur de longues périodes et leur impact potentiel sur les migrations humaines. Les résultats ont été publiés récemment dans la revue Nature.



“Nos recherches suggèrent qu'il y a environ 1 000 ans, les populations de la région suivaient en quelque sorte la pluie vers l'est pour s'adapter au stress hydrique engendré par une période de sécheresse dans le Pacifique Sud-Ouest”, explique-t-il.



Pour reconstituer les précipitations passées, les chercheurs ont prélevé des carottes de sédiments à Tahiti et à Nuku Hiva, en Polynésie orientale, et ont examiné les cires végétales, ces couches graisseuses présentes sur les feuilles. L'équipe a ensuite combiné ces nouveaux résultats avec d'autres données climatiques provenant de Polynésie et du Pacifique.



Grâce à cet ensemble de données à haute résolution, cette étude a permis d'estimer l'évolution des régimes de précipitations dans le Pacifique au cours des 1 500 dernières années.



L'équipe conclut que la cause la plus probable des migrations dans le Pacifique est une modification naturelle des régimes de température de surface de la mer dans le Pacifique, qui semble avoir déplacé la Zone de convergence du Pacifique Sud (ZCPS) vers l'est il y a environ 1 100 à 400 ans.



Selon les chercheurs, l'assèchement à long terme à l'ouest pourrait avoir agi comme un facteur de “repoussement”, rendant la vie plus difficile là où les populations étaient déjà établies. Parallèlement, l'augmentation des précipitations et l'amélioration de la disponibilité en eau douce à l'est ont favorisé les migrations. Ce phénomène aurait pu créer une incitation à coloniser de nouvelles îles. L'étude suggère que ce changement climatique a pu encourager les populations à migrer progressivement vers l'est, notamment vers des îles comme Cook et Tahiti.

