Les microcrédits bientôt déplafonnés à 1,8 million

Tahiti, le 9 avril 2020 - Le gouvernement Philippe projette de relever le plafond des prêts accordés par l’Adie à 15 000 euros (1,8 million de Fcfp) dans les collectivités françaises d’outre-mer.



L’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique) a déjà obtenu du gouvernement national en 2018 un rehaussement du plafond des microcrédits de 10 000 à 12 000 euros (1,4 million de Fcfp) pour son activité de financement dans les territoires ultra-marins.



A titre expérimental, et pour une durée de quatre ans, il est de nouveau envisagé de relever ce plafond de 3 000 euros et le limiter à 15 000 euros (1,79 million de Fcfp) pour les microcrédits accordés dans toutes les collectivités françaises d’outre-mer.



Le projet de décret modifiant le Code monétaire et financier qui permettra cet ajustement a reçu un avis favorable du gouvernement Fritch, ce mercredi en Conseil des ministres.



L’Adie est une association reconnue d’utilité publique dont le but est de permettre à des porteurs de projet qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel d’être accompagné par un microcrédit pour créer leur entreprise, répondre à des besoins en trésorerie momentanés ou financer l’achat d’équipements.



Ce relèvement prochain du plafond des microcrédits de l'Adie apporte une réponse de plus pour soutenir financièrement les petits entrepreneurs mis à la peine par l’arrêt brutal de l’activité économique avec l’épidémie de coronavirus. "Beaucoup de nos clients attendent aujourd’hui", constate Vianney Lemaire, le directeur des opérations à l’Adie-Polynésie. "Et on sait que pour sortir de la crise il nous faudra pouvoir répondre à leurs besoins."



En collaboration avec les banques locales et l’agence française de développement, l’Adie-Polynésie accompagne aujourd’hui près de 2700 petits entrepreneurs avec des microcrédits de 450 000 Fcfp en moyenne. En 2019, 1600 microcrédits ont été accordés, dont les deux tiers dans les îles hors Tahiti et Moorea.