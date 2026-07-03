

Les mascottes des Jeux du Pacifique dévoilées !

Tahiti, le 24 juillet 2026 - Les deux mascottes des Jeux du Pacifique, Arava et To’atini ont fait leur première apparition en public à pile un an du début de la compétition pour le plus grand plaisir des jeunes Polynésiens.



À un an, jour pour jour, du début des Jeux du Pacifique (24 juillet au 7 août), l’identité des deux mascottes a été dévoilée, ce vendredi, sur l’esplanade du Centre Vaima. Plus d’une centaine de personnes, du plus petit au plus grand, ont pu rencontrer le corail “To’atini” et la pieuvre “Arava”. “Elles sont rigolotes et mignonnes”, a trouvé une des plus jeunes fans devant les deux effigies des prochains Jeux. Au programme, des séances photos, maquillage, des défis, et des goodies à gagner pour les plus chanceux qui se sont déplacés pour l’occasion.

“Ce sont les gardiens du Pacifique” Ils arborent fièrement leur couleur orange pour To’atini et violet pour Arava accompagnés de tatouages et un symbole fort : “Les mascottes représentent à la fois l’avenir et le passé. Le corail c’est l’élément qui relie le Pacifique et la pieuvre est aussi un symbole. Ce sont les gardiens du Pacifique”, déclare Marine, membre du Comité d'organisation des Jeux du Pacifique (COJ). De quoi définitivement lancer les festivités avant d’aborder la dernière ligne droite décisive jusqu’au début de la compétition.





Portrait des deux mascottes Arava

Toujours en mouvement, toujours prête à découvrir le monde, Arava est une descendante de la légendaire Tumu-Ra’i-Fenua et vient de l’île sacrée de Raiatea. À l’image de la pieuvre qu’elle représente, elle est vive, intelligente et déborde de curiosité. Chaque rencontre est une occasion d’apprendre, chaque défi une opportunité de grandir. Arava célèbre la richesse de la culture polynésienne, le plaisir de découvrir et l’énergie d’une jeunesse tournée vers l’avenir. À travers elle, le sport devient bien plus qu’une compétition : il est un langage universel qui rassemble, transmet et ouvre de nouveaux horizons.





To’atini

Au cœur des eaux cristallines de l’atoll de Tatakoto grandit une force discrète mais essentielle. C’est là qu’est né To’atini. Corail vivant aux pouvoirs extraordinaires, il veille sur les lagons et rappelle combien les écosystèmes marins sont précieux pour les peuples du Pacifique. Calme, sage et généreux, To’atini nous rappelle que les plus grandes réussites sont celles que l’on construit ensemble : en protégeant notre environnement, en prenant soin les uns des autres et en préservant les richesses naturelles que nous léguerons aux générations futures. Il incarne la résilience, le respect et l’harmonie entre l’homme et la nature.



Rédigé par Valentin Fleury le Vendredi 24 Juillet 2026 à 17:13 | Lu 126 fois



